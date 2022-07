Juventus ferma il Barcellona sul 2-2 nonostante l'assenza di Dusan Vlahovic, tenuto a riposo. I protagonisti sono Moise Kean, autore di una doppietta, e Angel Di Maria, ancora sugli scudi a conferma dell'ottimo impatto già vissuto nella vittoria sulla formazione messicana. Positivo anche il debutto di Gleison Bremer nell'11 titolare scelto da Max Allegri: l'ex-Torino si fa notare per un lavoro costante e concreto in marcatura su Robert Lewandowski, Dopo la vittoria per 2-0 sul Chivas nella partita di apertura della tournée nordamericana, laferma ilsulnonostante l'assenza di Dusan Vlahovic, tenuto a riposo. I protagonisti sono, autore di una doppietta, e, ancora sugli scudi a conferma dell'ottimo impatto già vissuto nella vittoria sulla formazione messicana. Positivo anche il debutto dinell'11 titolare scelto da Max Allegri: l'ex-Torino si fa notare per un lavoro costante e concreto in marcatura su Robert Lewandowski, grande neo-acquisto blaugrana

Manuel Locatelli e utilizzando Nicolò Rovella da regista. Kean si prende il centro dell'attacco, tra Di Maria e Cuadrado. L'approccio alla partita, però, è complesso. Il Barcellona è molto vivace, Dembelé è un pericolo costante, e dalla sua fantasia che ubriaca Alex Sandro scaturisce il primo gol blaugrana al 34', con una rasoiata diagonale imparabile. Senza l'infortunato Paul Pogba , Allegri ridisegna il centrocampo bianconero inserendoe utilizzandoda regista. Kean si prende il centro dell'attacco, tra Di Maria e Cuadrado. L'approccio alla partita, però, è complesso. Il Barcellona è molto vivace,è un pericolo costante, e dalla sua fantasia che ubriaca Alex Sandro scaturisce il primo gol blaugrana al 34', con una rasoiata diagonale imparabile.

Moise Kean in gol nell'amichevole tra Juventus e Barcellona, 2022 Credit Foto Getty Images

La risposta bianconera arriva immediata. Kean ristabilisce l'equilibrio al 39' anticipando Erica Garçia su assist di Cuadrado, ma al Barcellona basta un solo giro di lancette per riportarsi in vantaggio ancora con Dembelé, imbeccato da Sergi Busquets, fredda Cuadrado e Locatelli prima di mettere nuovamente alle spalle di Szczesny.

È ancora Kean a tenere la Juventus in partita. Al 51' sigla il 2-2 che regge fino al triplice fischio, nonostante un Barcellona sempre pericoloso e volitivo. I blaugrana colgono due traverse nella stessa azione con Raphinha e Ansu Fati, e nel finale è Mattia Perin a esaltarsi con una doppia parata decisiva su Depay. I bianconeri torneranno in campo a Los Angeles nella notte tra sabato 30 e domenica 31 per un altro appuntamento di lusso contro il Real Madrid.

