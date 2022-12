Ancora Olivier Giroud, sempre Olivier Giroud. L'attaccante del Milan, con un'incornata a rubare il tempo a Maguire, firma l'ennesimo gol pesante come un macigno della sua carriera e regala alla Francia la qualificazione alle semifinali di Qatar 2022 facendo piangere l'Inghilterra . Per il 36enne bomber francese si tratta del quarto gol in questa fase finale del Campionato del mondo dopo la doppietta all'Australia nella fase a gironi e il gol dell'1-0 (guarda caso) contro la Polonia agli ottavi di finale. La vetta della classifica cannonieri - occupata da Mbappé - dista solo una lunghezza e a questo punto per Giroud è lecito fare un pensierino al trono di re dei bomber . E pensare che a Russia 2018, pur giocando da titolare 6 partite su 7, era tornato a casa da campione del mondo sì, ma a bocca asciutta.

Quattro anni fa, infatti, Giroud aveva disputato un Mondiale molto strano per un centravanti: nonostante non fosse mai riuscito a trovare la via del gol, infatti,. In una squadra che già all'epoca poteva schierare un'impressionante batteria di stelle come Pogba, Mbappé e Griezmann, Giroud veniva considerato dal ct il terminale offensivo perfetto, l'uomo in grado di tenere in apprensione le difese avversarie semplicemente con la sua presenza e i suoi movimenti. In Qatar la storia si sta ripetendo: complice anche l'infortunio di Benzema , con l'attaccante del Real Madrid nonché Pallone d'oro in carica costretto a rinunciare all'intero Mondiale,che insegue il secondo titolo di fila, il terzo della sua storia.