Borussia Dortmund's Emre Can celebrates scoring against Hertha Berlin.

Dopo un primo tempo sonnolento, il Borussia Dortmund si aggiudica il match del Westfalenstadium con un piatto destro all'angolino al 58' dell'ex Juventus Emre Can, schierato da difensore centrale per via dell'assenza di Hummels. Sancho si mangia due gol clamorosi, ma il successo arriva comunque: 63 punti e 2° posto sempre più saldo a 4 turni dalla fine.

Nel posticipo del sabato della 30esima giornata, in programma alle 18,30, il Borussia Dortmund supera 1-0 l'Hertha Berlino con un gol di Emre Can. Dopo un primo tempo sonnolento, i gialloneri passano al 58' con un piatto destro all'angolino dell'ex Juventus, schierato difensore centrale per via dell'assenza di Hummels, squalificato. Sancho si mangia due gol clamorosi, ma il successo arriva comunque: 63 punti e 2° posto sempre più saldo a 4 turni dalla fine. Sognare altro, resta di fatto impossibile, col Bayern Monaco sempre distante 7 lunghezze. Può comunque essere decisamente soddisfatto mister Lucien Favre, anche per via della lunga lista di indisponibili, oltre a Hummels, composta da Håland, Dahoud, Reus, Schulz e Zagadou.

Per Cilian Skjelbred (Hertha) y Jadon Sancho (Dortmund) Credit Foto Getty Images

Bundesliga Le pagelle di Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0: Can tuttofare, Hakimi spia sulla corsia destra DA UN' ORA

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO 1-0

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Can, Akanji; Hakimi, Witsel (80' Balerdi), Delaney, Guerreiro (90' Schmelzer); Sancho, Hazard (79' Morey), Brandt (68' Reyna). All.: Favre.

Hertha Berlino (3-4-1-2): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt; Skjelbred (62' Piatek), Grujic (88' Maier); Lukebakio (46' Ngankam), Darida, Dilrosun (30' Esswein - 88' Samardzic); Ibisevic. All.: Labbadia.

Arbitro: Harm Osmers di Hannover.

Gol: 58' Can (B).

Assist: Brandt (B, 1-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Esswein, Piatek.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

8' - HAKIMI! Entra a centro area dalla destra, su combinazione con Sancho: la conclusione ravvicinata termina però sull'esterno della rete. La prima occasione del match è per il Borussia Dortmund.

BVB - Hertha BSC | Achraf Hakimi (l.) zieht ab Credit Foto Getty Images

17' - MITTELSTÄDT RISCHIA L'AUTORETE! Cross dalla bandierina di Sancho e intervento maldestro del numero 17 dell'Hertha! La palla poi arriva a Witsel, che non ne approfitta.

22' - THORGAN HAZARD! Destro da pochi passi sull'esterno della rete! Il belga, su cross di Delaney, è stato disturbato dall'intervento di Mittelstädt.

23' - CI PROVA BRANDT! Stop e destro, appena entrato in area: palla fuori di poco.

51' - INCREDIBILE GOL GETTATO ALLE ORTICHE DA SANCHO! Dopo l'assist di Thorgan Hazard in area piccola - su iniziativa dalla destra del solito Hakimi - l'inglese manda incredibilmente a lato da due passi. Borussia Dortmund a un soffio dal vantaggio.

BVB - Hertha BSC | Jadon Sancho Credit Foto Getty Images

56' - HERTHA VICINISSIMO AL GOL CON ESSWEIN! Filtrante perfetto di Darida per l'esterno offensivo entrato alla mezz'ora, il cui destro a incrociare sfiora il palo.

58' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON EMRE CAN! Splendida azione dei gilloneri: palla scodellata dalla sinistra da Sancho, sponda aerea di Brandt e piatto destro rasoterra di Can. Palla all'angolino e 1-0 per i padroni di casa!

Borussia Dortmund's Emre Can celebrates scoring against Hertha Berlin. Credit Foto Getty Images

89' - ALTRA CLAMOROSA CHANCE PER SANCHO! L'ex Manchester City entra in area in serpentina dribblando Pekarik, scambia con Guerreiro e, da metri zero, calcia addosso a Jarstein.

Il migliore

Can. Deus ex machina. Schierato libero - in puro stile Lothar Matthäus - per via dell'assenza dello squalificato Hummels, dona garanzie all'intero reparto difensivo e, al 58', decide di andarsi a prendere i tre punti con un autentico colpo da biliardo.

Il peggiore

Grujic. Poca spinta lungo lungo la mancina di metà campo. La sua prestazione è davvero scarna di contenuti.

Le pagelle

Clicca qui

Il momento social

Squadre inginocchiate, prima dell'inizio del match, nell'ambito del movimento di sensibilizzazione sociale contro il razzismo "Black Lives Matter".

Play Icon WATCH Borussia Dortmund dilagante, 6-1 in casa del Paderborn 00:01:39

Bundesliga Le pagelle di Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0: Can tuttofare, Hakimi spia sulla corsia destra DA UN' ORA