Eduard Loewen of Augsburg celebrates with teammates after scoring their sides first goal during the Bundesliga match between FC Schalke 04 and FC Augsburg at Veltins-Arena on May 24, 2020 in Gelsenkirchen, Germany.

Con le reti di Löwen, Sarenren-Bazee e Cordova, l'Augsburg espugna la Veltins-Arena di Gelsenkirchen con un netto 3-0 ai danni dello Schalke 04. Mai in partita la squadra di Caligiuri che vede allontanarsi la zona Europa League. In totale sono 7 i gol subiti in due gare dalla ripresa post coronavirus.

Se la sconfitta contro il Borussia Dortmund ci poteva stare, magari non con un 4-0, lo Schalke riesce a fare peggio, finendo ko contro l'Augsburg in casa per 3-0. Un Augsburg che arrivava da quattro sconfitte consecutive... È vero, lo Schalke aveva tanti infortunati, ma mister Wagner non ha saputo trovare alternative, con la squadra di Gelsenkirchen che ha vagato per tutto il campo senza un'identità di gioco e senza creare occasioni. Il colpaccio lo fanno i bavaresi, che si difendono perfettamente e attaccano ancor meglio. 3-0 e un risultato importantissimo in chiave salvezza.

Tabellino

Schalke 04-Augsburg 0-3

Schalke 04 (3-4-2-1): Schubert; S.Sané, Nastasic, Oczipka; J.Kenny, McKennie (74' Mercan), Serdar (56' Kutucu), Schöpf; Caligiuri (76' Boujellab), Matondo (76' Raman); Gregoritsch. All. David Wagner

Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, P.Max; R.Khedira, Gruezo (83' Oxford); Richter, Löwen (70' Moravek), R.Vargas (59' Sarenren-Bazee); Niederlechner (83' Córdova). All. Heiko Herrlich

Marcatori: 6' Löwen (A), 76' Sarenren-Bazee (A)

Arbitro: Sascha Stegemann

Ammoniti: 8' R.Vargas, 60' Gruezo

Espulsi: nessuno

Note: 4 sostituzioni su 5 per lo Schalke 04, 4 sostituzioni su 5 per l'Augsburg

La cronaca in 6 momenti

6' GOL LÖWEN - L'Augsburg guadagna un buon calcio di punizione sulla trequarti: sul punto di battuta ci va Löwen che non lascia scampo a Schubert con una conclusione a giro.

Eduard Löwen vom FC Augsburg trifft per Freistoß zur Führung für den FC Schalke 04 Credit Foto Getty Images

28' LUTHE EVITA IL PAREGGIO - Contropiede dello Schalke 04, azionato dalla velocità di Matondo che arriva fino alla conclusione, ma Luthe copre bene il primo palo e para il colpo in uscita stile hockey.

50' OCCASIONE SPRECATA DALL'AUGSBURG - Che spazio lasciato dalla difesa dello Schalke, si inserisce Niederlechner che cerca il palo più lontan,o ma la sua conclusione è debole e para Schubert. Occasione del ko sprecata dagli ospiti.

69' CHANCE MAX SU PUNIZIONE - Questa volta Löwen lascia la battuta del calcio di punizione al mancino di Philippe Max, conclusione di potenza ma Schubert tiene in piedi lo Schalke 04.

76' RADDOPPIO DI SARENREN-BAZEE - Sané sbaglia un intervento e lancia Sarenren-Bazee che in un colpo solo supera Kenny e lo stesso Sané e poi la piazza dove Schubert non può arrivare per il raddoppio dei bavaresi.

90+1 CORDOVA PER IL TRIS - Arriva anche il 3-0 degli ospiti, ancora dopo un errore della difesa casalinga, questa volta della coppia Mercar-Sané. Il neo entrato Córdova recupera palla e deposita in rete dopo aver superato Schubert in dribbling.

Il Tweet

Gelsenkirchen abbiamo un problema...

Il migliore

Eduard LÖWEN - Nella ripresa l'Agusburg dilagherà, ma il merito del vantaggio è dell'ex giocatore dell'Hertha Berlino che segna un bellissimo gol su calcio di punizione. Da quel momento c'è solo una squadra in campo, con lo Schalke che non riuscirà a reagire.

Il peggiore

Weston McKENNIE - Il centrocampista statunitense fa acqua da tutte le parti. Spesso e volentieri in ritardo, regala anche diversi calci piazzati all'Augsburg che può respirare e mantenersi lucido. Non fa filtro e non è neanche propositivo.

