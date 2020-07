Ufficiale: Leroy Sanè è un giocatore del Bayern Monaco, contratto fino al 2025

Il talentuoso esterno classe 1996 lascia il Manchester City e fa ritorno a casa, in Germania. "Voglio vincere più trofei possibili con il Bayern, la priorità è la Champions League", le sue prime parole al sito ufficiale del club. A Monaco ritrova Hansi Flick, allenatore che conosce dai tempi dell'Under 21 tedesca. E' costato circa 50 milioni di euro.

Si sapeva da un paio di giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Leroy Sanè è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il talentuoso esterno classe 1996 fa ritorno in Germania dopo quattro stagioni al Manchester City: è costato circa 50 milioni di euro e ha firmato col club bavarese fino al 2025. Sanè era da tempo nel mirino del Bayern che lo voleva fortemente per comporre un reparto offensivo giovane, talentuoso e rapido con anche Coman e Gnabry, e finalmente è riuscito ad ingaggiarlo, sfruttando l'intenzione del nazionale tedesco di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 coi 'Citizens'.

Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e sarà presto a disposizione di Hansi Flick per iniziare la preparazione in vista della stagione 2020-21: viene da un lungo infortunio, è rientrato da pochi giorni e proseguirà nel suo lavoro di ripresa. "Il Bayern è un club con grandi obiettivi, sono felice di questa nuova sfida e non vedo l'ora di allenarmi coi miei nuovi compagni. Conosco Hansi Flick dalla nazionale Under 21, abbiamo un buon rapporto. Voglio vincere più trofei possibili con il Bayern, la priorità è la Champions League", le prime parole di Sanè.

Soddisfatta la dirigenza, con l'amministratore delegato Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, che ha concluso l'operazione per l'acquisto di Sanè, autore di 39 gol in 135 gare ufficiali col Manchester City, e di 5 reti in 21 gare con la nazionale tedesca.

