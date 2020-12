Turno infrasettimanale di Bundesliga che non ha regalato grossi scossoni alla classifica, il primo della stagione 20202-21. Le big vincono tutte a cominciare proprio dal Bayern Monaco che sconfigge il Wolfsburg in rimonta grazie alla doppietta del solito famelico Robert Lewandowski, che festeggia al meglio il trionfo nel Golden Boy Awards e nell’Eurosport Star of the Year 2020. Nella serata in cui il cannoniere polacco supera il traguardo delle 250 reti in Bundesliga (meglio di lui nella storia del campionato tedesco hanno fatto solo Klaus Fischer con 268 centri e Gerd Müller con 365 gol), anche Neuer si guadagna il proscenio con un doppio miracolo su Bialek che impedisce al Wolfsburg di trovare il 2-2 e permette ai ragazzi di Flick di trovare una vittoria preziosa, anche in una serata in cui i bavaresi hanno denotato una certa stanchezza.