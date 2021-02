Timing, scelta di tempo, acrobazia, pallone nell'angolino. Tutti in piedi per Erling Haaland, ancora protagonista con un gol da vedere e rivedere, prima di appoggiare in porta il gol del definitivo 4-0. Una doppietta che contribuisce alla vittoria del Dortmund nel derby della Ruhr, contro uno Schalke 04 sempre più ultimo e distante nove punti dal terz'ultimo posto, valido per lo spareggio: il Borussia passa con un poker a Gelsenkirchen e risponde alla vittoria dell'Eintracht Francoforte contro il Bayern Monaco. Il quarto posto resta distante sei punti per gli uomini di Terzic, che ripartono in campionato dopo la vittoria in Champions League sul campo del Siviglia. Primo tempo complicato, l'errore di Stambouli spalanca le porte al vantaggio di Sancho e la splendida acrobazia di Haaland porta il Dortmund agli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa, Guerreiro e ancora Haaland chiudono il match.