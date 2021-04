Bonucci e Verratti, questa mattina è arrivata Vincenzo Grifo. L'attaccante del Friburgo aveva giocato i 6 minuti finali della Sale a quattro il numero di positivi tra i calciatori della Nazionale italiana dopo il trittico di partite disputato per le qualificazioni ai Mondiali 2022 . Dopo le positività di, questa mattina è arrivata quella di Florenzi seguita da quella di. L'attaccante del Friburgo aveva giocato i 6 minuti finali della sfida all'Irlanda del Nord ed era rimasto in panchina nel match contro la Bulgaria. Prima dell'ultima gara in Lituania, Grifo era già rientrato in Germania per il discorso quarantena preventiva.

Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone, ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non è partito la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi. [Il comunicato del Friburgo]

Questa nuova positività aumenta i dubbi circa le condizioni degli altri giocatori del gruppo della Nazionale che, in questo week end, hanno comunque giocato in campionato. Avrà fatto bene il Sassuolo a tenere in isolamento i propri giocatori tornati dalle Nazionali?

