Una prima frazione di gara soporifera scorre senza alcun sussulto. L’unico tiro in porta dei primi 45’ arriva dai piedi di Niklas Sule: il gigante del Bayern improvvisa in area di rigore avversaria, e dopo una veronica circense scaglia un tiro potente che costringe Horn al miracolo. Il Bayern non calca il piede sull’acceleratore per tutto il primo tempo, complice una stanchezza legittima dopo il primo turno infrasettimanale della stagione (la vittoria in finale di Supercoppa contro il Borussia). Di certo il Colonia di Baumgart non approfitta del possesso palla anemico dei bavaresi, non accennando mai alla ripartenza. I bavaresi chiudono il primo tempo con l’81% di passaggi riusciti: minimi storici.

Nella ripresa basta l’ingresso di Jamal Musiala per irrobustire la manovra dei bavaresi: il 18enne penetra in area con un’accelerazione formidabile e scarica per il piattone micidiale di Lewandowski. Sull’1-0, la partita si anima improvvisamente: la discesa di Muller propizia il tap-in in allungo di Gnabry, ma nel giro di 120’ il Colonia rimonta entrambi i gol bavaresi: prima Modeste appoggia di testa sull’assist col contagiri di Hector, poi Uth aggancia il cross millimetrico di Ehizibue. Ma al 71’ è sempre Serge Gnabry a dare il colpo di reni decisivo: saetta dal limite che trafigge Horn sotto la traversa.

Dopo aver buttato alle ortiche un primo tempo soporifero, Lewa e compagni si sono scatenati sulle ali di Musiala, Lewandowski e Gnabry, ma persistono I dubbi sulla solidità della difesa amministrata da Upamecano e Sule.

Tabellino

BAYERN MONACO-COLONIA 3-2

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Upamecano, Nianzou (45’ Stanisic), Davies (87’ Richards); Kimmich, Goretzka (65’ Tolisso); Sané (45’ Musiala), Muller, Gnabry (77’ Choupo-Moting); Lewandowski. All. Nagelsmann

COLONIA (4-1-3-2): Horn; Ehizibue, Meré, Czichos, Hector; Skhiri; Thielmann, Ljubicic (77’ Schaub), Kainz (69’ Andersson); Uth (65’ Duda), Modeste (77’ Lemperle). All. Baumgart

Arbitro: Martin Petersen

Gol: 50’ Lewandowski (B), 58’, 71’ Gnabry (B) 60’ Modeste (C), 62’ Uth (C)

Assist: Musiala (B), Hector (C), Ehizibue (C) Kimmich (B)

Ammoniti: Ljubicic (C), Sule (B)

La cronaca in 10 momenti chiave

24’ - SULE DA CIRCO! Il difensore improvvisa in area di rigore nemica: veronica ad accentrarsi e colpo potente che obbliga Horn alla deviazioni miracolosa sopra la traversa!

45’ - GNABRY MANCA L'APPUNTAMENTO COL GOL! Scavetto elegante di Kimmich a innescare il suo tuffo in area! In allungo, Gnabry manca l'impatto col pallone di pochi centimetri.

48’ - SUBITO MUSIALA! Lewandowski apre per il compagno in posizione defilata, il tiro si impenna sul terreno scivoloso.

50’ - GOL! LEWANDOWSKI SBLOCCA LA GARA! Accelerazione pazzesca di Jamal Musiala, che arrivato sul fondo scarica per il piattone letale di Lewandowski!

58’ - GOL! GNABRY RADDOPPIA! Ottimo spunto di lewandowski, che con una girata libera la corsa di Muller. Il tedesco serve il tap-in di Gnabry con un fendente preciso.

60’ - GOL! MODESTE ACCORCIA SUBITO, 2-1! Il cross di Hector scavalca Sule. Modeste si fa trovare pronto e infila di testa davanti a Neuer.

62’ - GOL! 2-2! UTH PAREGGIA I CONTI! L'attaccante del Colonia aggancia il cross col contagiri di Ehizibue e batte Neuer. Giostra di gol impressionante.

71’ - GOL! SAETTA DI GNABRY, CHE TROVA LA DOPPIETTA! Kimmich recupera la palla al limite dell'area del Colonia e appoggia per Gnabry, che trafigge Horn con un bolide appena sotto la traversa!

74’ - LEWANDOWSKI SCHEGGIA LA TRAVERSA! Tiro da fermo da posizione defilata che intimorisce Horn.

85’ - DOPPIA OCCASIONE BAYERN, CHE NON CHIUDE! Prima Muller si fa ipnotizzare da Horn in uscita, poi Lewandowski non trova lo slancio sufficiente ad appoggiare a porta sguarnita!

MVP

Serge GNABRY : il più fluido nella manovra bavarese ingolfatasi nel primo tempo. Col cambio di marcia del secondo tempo, trova una doppietta folgorante.

Promosso

Jamal MUSIALA: Entrato a inizio ripresa, imprime il cambio di marcia a un Bayern stanco e svogliato. Accelerazione letale per l'assist a Lewandowski. Predestinato.

Bocciato

Leroy SANE’: i fischi dell’Allianz Arena sono certamente ingenerosi, ma evidenziano il periodo no del giocatore. Spento e senza idee, non trova mai l’intesa coi compagni.

