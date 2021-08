Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco, match della prima giornata di Bundesliga andato in scena al Borussia Park, si è concluso col punteggio di 1-1 . Partenza frenata per il nuovo corso targato Nagelsmann, che soffre in avvio e non riesce più a risalire la china contro i Fohlen.

Il nuovo Bayern di Julian Nagelsmann ha riacciuffato una gara avviatasi con l’impeto del naufragio: dopo soli 10’, è il francese Alassane Pléa a realizzare il Sommer compie due miracoli, prima sul classe 2000 Stanisic (sostituto dell’infortunato Pavard) poi su Lewandowski; poi è proprio il polacco a piegare la resistenza del portiere svizzero, con un’infilata da rapace su corner di Kimmich. dopo soli 10’, è il francesea realizzare il primo gol della Bundesliga 2021/22 approfittando di una difesa ancora narcotizzata da un’estate trascorsa troppo velocemente. Al Bayern servono 20 minuti per carburare e aumentare l’intensità del gioco:compie due miracoli, prima sul classe 2000 Stanisic (sostituto dell’infortunato Pavard) poi su; poi è proprio il polacco a piegare la resistenza del portiere svizzero, con un’infilata da rapace su corner di Kimmich.

Nella ripresa è ancora l’istinto felino di Sommer a togliere alla rete le zampate di Davies e Lewandowski. Sul finale, il Gladbach fiuta addirittura il colpaccio: Thuram liscia clamorosamente la palla a tu per tu con Neuer, poi l’arbitro Fritz gli nega il rigore dopo un contatto dubbio di Upamecano sul suo polpaccio.

I bavaresi tornano a casa con la consapevolezza di aver sofferto troppo in più aree del campo: gli addii di Jerome Boateng e David Alaba si sono fatti sentire questa sera, e il solo Upamecano non ha retto la pressione del trittico di trequartisti allestito da Hutter. Alla fine è mancata la zampata decisiva, assieme all'ossigeno per dare continuità all'assedio nella metà campo dei padroni di casa.

La banda di Nagelsmann proverà a rifarsi nella seconda giornata contro il Colonia il 22 agosto.

Tabellino

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-BAYERN MONACO 1-1

BORUSSIA M’GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Scally; Kramer, Neuhaus (90+1 Benes); Herrmann (64’ Hofmann), Stindl, Wolf (72’ Bennetts); Plea (64’ Thuram). All. Hutter.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (84’Sarr), Sule, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sanè (75’ Coman), Muller (84’ Choupo-Moting), Gnabry (75’ Musiala); Lewandowski. All. Nagelsmann.

Arbitro: Marco Fritz

Gol: 11’ Plea (M), 42’ Lewandowski (B)

Assist: Stindl (M), Kimmich (B)

Ammoniti: Stindl (M), Neuhaus (M)

La cronaca in 9 momenti chiave

4’ - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL BORUSSIA M'GLADBACH! PLEA vince un corpo a corpo contro Upamecano e scarica per l'accorrente HERRMANN, che da buonissima posizione conclude a fil di palo. Neuer non avrebbe potuto opporsi!

6’ - HERRMANN, ECCESSO D'ALTRUISMO! Altra incursione del tedesco, che a tu per tu con Neuer preferisce scaricare in mezzo per Stindl: il capitano dei Fohlen però è anticipato dalla difesa bavarese. Sfuma un'occasione nitida!

11’ - GOL! PLEA PORTA IN VANTAGGIO I FOHLEN! Stindl serve l'assist per il tap-in del francese, che infila a due passi da Neuer su contropiede. Difesa bavarese bucata con tre passaggi dopo la palla persa di Davies.

26’ - SOMMER D'ISTINTO SU LEWANDOWSKI! Pennellata sublime di Davies per il piattone del polacco, che da due passi trova la respinta di piede del portiere svizzero! Parata miracolosa.

37’ - SOMMER SI SUPERA DUE VOLTE! Ottima trama di gioco sull'asse Lewandowski-Sanè, che apparecchiano per il tiro di Stanisic: Sommer respinge, poi completa l'intervento sulla respinta debole del terzino bavarese.

42’ - GOL! LEWANDOWSKI PAREGGIA I CONTI, 1-1! Il polacco prende il tempo a Nico Elvedi e appoggia il corner perfetto di Kimmich!

60’ - SOMMER MIRACOLOSO! Il portiere apre il compasso sulla conclusione a botta sicura di Lewandowski. Partita prodigiosa dello svizzero finora.

70’ - NEURER SI STENDE! Erroraccio di Stanisic, che perde una palla sanguinosa; Thuram serve Stindl in contropiede, il capitano dei Fohlen scocca un colpo rasoterra e piazzato che costringe Neuer a stendersi completamente deviando in angolo.

77’ - THURAM SI DIVORA IL VANTAGGIO! Lainer penetra sul lato dell'area di rigore bavarese e scarica in mezzo per Thuram: la punta francese liscia clamorosamente la palla dopo aver preso il tempo a Upamecano.

MVP

Yann SOMMER: ce la mette tutta per tenere i suoi in gara; in due tempi, coi piedi, con la forza della disperazione. Mai domo, si ripete su Davies e Lewandowski nella ripresa, consentendo ad Hutter di festeggiare il rimo punto sulla panchina dei Fohlen. All’alba dei suoi 32 anni, Sommer si riconferma uno dei portieri di maggior spicco della Bundesliga. Prova d’onore.

La statistica chiave

Per la prima volta in dieci anni il Bayern ha subito il primo gol della prima giornata di campionato. Dieci anni fa, i bavaresi persero 1-0 proprio contro il Borussia Moenchengladbach.

Promosso

Robert LEWANDOWSKI: settimo sigillo negli ultimi sette match d’esordio di Bundesliga con la maglia dei bavaresi; un ingranaggio oliato al meglio, che consegna gol puntuali dall’inizio alla fine.

Bocciato

Nico ELVEDI: suo l’errore che porta alla ribalta di Lewa. Per il polacco è un gioco da ragazzi togliere il tempo al centrale dei Fohlen. Distrazione imperdonabile.

Lewandowski, 40 gol come Müller: la rete e l'omaggio, il video

