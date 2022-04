Batterli in 11 è difficile, figuriamoci in 12. Il Bayern Monaco si è reso protagonista di un momento assolutamente inedito per una partita di calcio. Durante la sfida in casa del Friburgo (vinta per 4-1), i bavaresi hanno giocato per diversi secondi – 17 circa – in un uomo in più. Il problema è che le due squadre fossero in parità numerica. L’episodio è avvenuto intorno all’85’ed è sfuggito a quasi tutti i presenti sul terreno di gioco, tranne a Nico Schlotterbeck – difensore centrale del Friburgo – che ha subito notificato all’arbitro l’irregolarità. Il gioco è rimasto fermo per quasi 6 minuti per cercare di ricostruire l’accaduto.

Cosa è successo?

L’errore risale a un doppio cambio effettuato da Nagelsmann: all’84’ -sul punteggio di 1-3 – sono entrati Sabitzer e Süle, per rimpiazzare Tolisso e Coman. L’ex Juve e PSG, però, è rimasto sul terreno di gioco perché tabellone luminoso era segnalato col numero 29 anziché l’11, attuale numero del francese.

Cosa rischia il Bayern?

Regolamento alla mano il Friburgo potrebbe presentare un ricorso per richiedere la ripetizione del match, ma considerando il punteggio, il minuto e l’incidenza che questa anomala superiorità numerica ha avuto sul risultato finale potrebbero rendere vane le rimostranze dalla società di casa.

