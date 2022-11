Continua a correre il Bayern di Nagelsmann che non sbaglia la trasferta all'Olympiastadion di Berlino. I bavaresi al primo affondo sbloccano la gara con Musiala su assist di Mané e danno l’impressione di poter pungere ad ogni assalto. Choupo-Moting segna due reti da attaccante d’area di rigore in un minuto e sembra chiudere la partita, ma Lukebakio e un rigore di Selke riportano sotto i berlinesi all’intervallo. Sono sempre gli ospiti ad attaccare nella ripresa senza però riuscire a chiudere la gara. Bayern in vetta alla classifica a +2 sull'Union Berlino che sarà impegnato domani a Leverkusen.

Hertha-Bayern Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

HERTHA BERLINO-BAYERN MONACO 2-3

Hertha Berlino (4-3-3): Christensen; Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt (65’Mittelstadt); Serdar (65’Ejuke), Tousart (85'Boateng), Boëtius; Lukébakio, Selke (64’Kanga), Richter (78'Maolida)

Allenatore: Schwarz

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies (64’Hernandez); Kimmich, Goretzka (78'Sabitzer); Gnabry (75'Sané), Musiala, Mané (64’Coman); Choupo-Moting.

Allenatore: Nagelsmann.

GOL: 12’ Musiala, 37’ Choupo-Moting, 38’ Choupo-Moting, 40’ Lukebakio, 45’ Selke (R.)

ASSIST: Mané, Gnabry, Richter

La cronaca in 8 momenti chiave

12’- MUSIALA! AL PRIMO AFFONDO BAYERN IN VANTAGGIO! MANE conduce sulla trequarti, palla per MUSIALA che davanti al portiere non sbaglia.

37’- LA ZAMPATA DI CHOUPO MOTING! 0-2. Primo tentativo di GORETZKA deviato da un difensore, sul pallone vagante in area di rigore si avventa l'attaccante in scivolata e mette in rete.

38’- ANCORA CHOUPO MOTING! Gol fortunato del bomber del Bayern che ancora in scivolata manca il pallone ma devia in rete con l'inerzia del movimento della sua gamba destra. 0-3

40’- LUKEBAKIO! GOL A RIPETIZIONE! Cross dalla destra e piatto destro al volo di Lukebakio che schianta il pallone sotto la traversa. Siamo 1-3.

44’- VAR! CALCIO DI RIGORE PER L'HERTHA! Evidenziato un pestone di PAVARD su SELKE.

45’- SELKE NON SBAGLIA! CLAMOROSO, L'HERTHA LA RIAPRE! 2-3

57'- AUTOGOL DI ROGEL! DI SFONDAMENTO IL BAYERN. Azione insistita nell'area piccola, GNABRY ripropone al centro e il difensore devia in rete per anticipare CHOUPO-MOTING.

59'- FUORIGIOCO! La revisione VAR fa emergere un fuorigioco precedente di DAVIES. Si resta sul 2-3.

MVP

Eric Maxim CHOUPO-MOTING: momento d'oro per l'attaccante del Bayern. Dopo la perla contro l'Inter subito una doppietta in Bundesliga. Due gol da bomber d'area di rigore, il secondo anche di pura fortuna, ma il giocatore sembra essere entrato nei meccanismi dell'undici di Nagelsmann.

Il Momento social

Musiala e Choupo-Moting, il Bayern abbatte l'Hoffenheim

