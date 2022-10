Bundesliga

Il Bayern Monaco espugna la PreZero Arena di Sinsheim con un 2-0 sull'Hoffenheim dipanatosi interamente nel primo tempo grazie agli acuti di Musiala e Choupo-Moting. Gara, di fatto, mai in discussione con la formazione di Nagelsmann forte di una grandissima padronanza del campo. Bavaresi a 22 punti e a -1 dalla vetta in attesa di Bochum-Union Berlino. Padroni di casa che, invece, restano a quota 17, sempre in zona europea.

Hoffenheim Bayern Credit Foto Getty Images

Il tabellino

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO 0-2

Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Akpoguma, Kabak, N’Soki; Skov (62' Kadebarek), Prömel (85' Stiller), Geiger (85' Rudy), Baumgartner (62' Kramaric), Angeliño; Rutter, Dabbur (76' Bischof. All.: Breitenreiter.

Bayern Monaco (4-5-1): Ulreich; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka (70' Sabitzer), Coman (61' Mané), Musiala (76' Gravenberch), Gnabry (76' Mazraoui); Choupo-Moting (70' Tel). All.: Nagelsmann.

Arbitro: Sven Jablonski di Brema.

Gol: 17' Musiala (B), 38' Choupo-Moting (B).

Assist: - Goretzka (B, 0-1), Gnabry (B, 0-2).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Baumgartner, Upamecano, Kimmich, Prömel, Kabak.

Il momento social

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

17' - GOL DEL BAYERN MONACO CON MUSIALA! Corner battuto dalla destra da Kimmich, prolunga di testa di Goretzka e rete di Musiala il quale, ben appostato sul secondo palo, insacca nell'angolino più lontano!

Musiala. Credit Foto Getty Images

20' - DOPPIA OCCASIONISSIMA PER IL RADDOPPIO BAYERN! Chopo-Moting va via in velocità e mette in mezzo per Goretzka, il cui tiro in area piccola viene incredibilmente respinto da Baumann. Poi il colpo di testa di Musiala viene allontanato dalla linea di porta dalla retroguardia dell'Hoffenheim!

24' - DIAGONALE DI RUTTER! Dopo uno splendido aggancio, il numero 33 dell'Hoffenheim impegna severamente Ulreich!

38' - GOL DEL BAYERN MONACO CON CHOPO-MOTING! I padroni di casa perdono una palla sanguinosa a metà campo, bella triangolazione tra Gnabry e il camerunense, che fulmina Bauman con una zampata vincente!

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern) esulta contro l'Hoffenheim Credit Foto Getty Images

45' - PRÖMEL A TU PER TU CON ULREICH! Paratissima per il portiere del Bayern Monaco in uscita.

71' - SABITZER! Appena entrato, l'austriaco sfodera un sinistro rasoterra incrociato: Baumann ci arriva coi piedi!

90'+2 - GOL ANNULLATO AL BAYERN MONACO CON MANE! Su assist teso di Davies dalla sinistra, deviazione vincente dell'ex Liverpool, colto però in offside.

Il migliore

Choupo-Moting. Il "bomber di scorta" del Bayern Monaco fa sportellate, ispira l'attacco bavarese e segna dopo aver chiuso un eccellente triangolo con Gnabry. Prestazione top.

Il peggiore

Dabbur. Impalpabile, là davanti, l'attaccante israeliano dell'Hoffenheim.

