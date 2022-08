Sebastien Haller e del Borussia Dortmund, che non vedono l'ora di tornare ad abbracciarsi dopo la triste diagnosi di un Ci sono esperienze che legano calciatori e tifosi a un livello più profondo rispetto a quello del calcio. E' la storia di, che non vedono l'ora di tornare ad abbracciarsi dopo la triste diagnosi di un tumore maligno ai testicoli dell'attaccante giallonero.

Il franco-ivoriano, sbarcato in Germania per 31 milioni dall'Ajax, ha subito intrapreso il percorso di guarigione non appena ricevuta la notizia. Tra operazione e ciclo di chemioterapia, il giocatore non ha mai perso la speranza. Ora, compiuta la prima serie di passi, Haller vuole tornare in fretta a calcare il campo: Priscilla, moglie dell'attaccante, ha cominciato a documentare sulle storie Instagram i progressi del marito. Haller, senza più capelli dopo la chemioterapia, ha ripreso ad allenarsi in palestra sfoggiando la maglia d'allenamento della sua squadra. L'obiettivo è tornare a disposizione del tecnico Edin Terzic entro inizio 2023.

Ad

Bundesliga Il ritorno di Werner non basta al Lipsia, 2-2 col Colonia: highlights 15/08/2022 ALLE 08:42

Intanto, il gruppo giallonero è partito col piede giusto anche in sua assenza: due vittorie contro Leverkusen e Friburgo hanno lanciato il Borussia Dortmund in testa alla classifica assieme al Bayern Monaco. Haller può così continuare le sue sessioni di riablitazione fisica in tutta calma, sapendo di poter contare sul supporto di tutti i suoi compagni e sul calore del tifo giallonero, che non l'ha mai abbandonato nella sfida più importante della sua vita. "Buonasera a tutti volevo informarvi che il 1° Step è stato compiuto! Vorrei ringraziare il Borussia Dortmund e il team medico che sono stati eccezionali con me. Un grazie di cuore anche a tutto il personale infermieristico dell'ospedale per il supporto e la gentilezza", scriveva Haller sul suo profilo Instagram un mese fa, subito dopo l'operazione. Ora l'attaccante giallonero vuoleportare al termine la battaglia.

Nagelsmann: "Lewandowski? Bayern più forte anche senza di lui"

Bundesliga Bayern, Musiala e Muller firmano il 2-0 al Wolfsburg: highlights 15/08/2022 ALLE 08:32