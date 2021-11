E dopo i nominati per il premio di Best FIFA Men's Player ( c'è Jorginho tra i nominati ) e per il premio di miglior portiere FIFA dell'anno ( c'è Donnarumma tra i nominati ), abbiamo anche i candidati al premio di miglior allenatore. E qui abbiamo ben due italiani. In primis c'è, protagonista assoluto della rinascita dell'Italia , tra il record di risultati utili consecutivi per la Nazionale alla vittoria dell'Europeo nel luglio scorso. Il ct è in buona compagnia, perché c'è anche l'ex ctche in stagione ha invece riportato l'Inter allo Scudetto . Il tecnico salentino, dopo l'estate, è rimasto fermo, ma è ripartito proprio in queste settimane col Tottenham. Uno dei due riuscirà a vincere il titolo?