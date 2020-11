Anche la seconda pausa delle Nazionali è andata ufficialmente in archivio, lasciando in eredità un pesante dazio verso alcune società che hanno visto i loro giocatori rientrare alla base infortunati o con una positività al Covid che li obbligherà alla quarantena. Nel prossimo mese i club italiani ed esteri saranno attesi da un bel tour de force di impegni che ci lascerà in eredità, diversi spunti interessanti. Da qui alla pausa natalizia assisteremo a sette giornate di campionato e a tre turni di Champions League ed Europa League che certificheranno i verdetti per le squadre italiane impegnate (Juventus, Inter, Lazio, Atalanta, Milan e Napoli su tutte...). Dunque preparate il popcorn e mettete in fresco bibite o bevande varie perché da sabato le sfide da non perdere non mancheranno a cominciare da sabato 21 e fino a mercoledì 23 dicembre.

Da Napoli-Milan a Juventus-Atalanta: i big match in Serie A

Sabato 21 novembre alle ore 15 a dare il via alle danze all'ottava giornata sarà Crotone-Lazio, match in cui la squadra di Inzaghi non sa ancora se potrà contare su Ciro Immobile, al centro di un caso per una positività al Covid che gli ha fatto saltare la sfida con lo Zenit, quella con la Juventus e gli impegni in Nazionale. Si prosegue con Spezia-Atalanta e Juventus-Cagliari, in cui Pirlo andrà a caccia di una vittoria casalinga in Serie A che manca ormai da troppe settimane. Il piatto forte della giornata però sarà Napoli Milan, match dove Ibrahimovic e compagni proveranno a consolidare il primato in classifica contro gli azzurri del grande ex Rino Gattuso. Sette giorni dopo i match più interessanti del nono turno sono: Sassuolo-Inter (28 novembre ore 15:00) e Napoli-Roma (29 novembre ore 20:45).

Nella 10a giornata la gara da circoletto blu è certamente quella dell'Allianz Stadium, dove sabato 5 dicembre alle ore 18:00 andrà in scena il derby della Mole fra Juventus e Torino. L'11a giornata non prevede big match ma impegni comunque che da prendere con le pinze come Cagliari-Inter (domenica 13 dicembre ore 12:30) o Genoa-Juventus (domenica 13 dicembre ore 18:00). La 12a giornata vedrà il primo turno infrasettimanale della Serie A 2020/21 e due match importantissimi in ottica scudetto come Juventus-Atalanta (mercoledì 16 dicembre ore 18:30) e Inter-Napoli (mercoledì 16 dicembre ore 20:45). Tre giorni dopo si torna in campo per la 13a giornata che vedrà come piatti forti le sfide Sassuolo-Milan (domenica 19 dicembre ore 15:00), Atalanta-Roma (domenica 19 dicembre ore 18:00) e Lazio-Napoli (domenica 19 dicembre ore 20:45). L'ultima sfida prima della pausa natalizia si avrà nel secondo turno infrasettimanale della Serie A 2020/21 che vedrà come piatto forte l'incrocio fra il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Simone Inzaghi (mercoledì 23 dicembre ore 20:45).

Inter-Real Madrid, Barcellona-Juve e non solo: le sfide delle italiane in Europa

Menù ricco anche nelle prossime sfide continentali. Ad aprire il programma della quarta giornata della Champions League saranno martedì 24 novembre (ore 21:00) Lazio-Zenit e Juventus-Ferencvaros. I match più carichi di suggestione però si giocheranno mercoledì 25 (ore 21:00) quando ad Anfield Road l'Atalanta proverà a riscattare il 5-0 patito al Gewiss Stadium contro il Liverpool di Jurgen Klopp mentre l'Inter è chiamata a vincere contro il Real Madrid per restare in corsa per la qualificazione, in un girone equilibratissimo e in cui i nerazzurri dopo tre match hanno totalizzato solamente 2 punti. Giovedì invece in Europa League: Roma, Napoli e Milan proveranno a fare un passo in avanti verso il passaggio del turno nelle sfide contro Cluj, Rijeka e Lille. Sette giorni dopo ad aprire la quinta giornata dei gironi di Champions League saranno Inter e Atalanta, impegnate rispettivamente in due partite da non sbagliare sul campo del Gladbach e in casa col fanalino Midtjylland. 24 ore dopo invece la Lazio andrà a fare a visita al Borussia Dortmund di Haaland e Sancho mentre la Juventus sarà chiamata a chiudere il discorso qualificazione allo Stadium contro la Dinamo Kiev. Giovedì 3 dicembre invece in Europa League, Milan, Napoli e Roma se la vedranno contro Celtic, AZ e Young. Gli ultimi impegni dell'anno nelle coppe europee invece rappresenteranno una resa dei conti per tutti: si inizia martedì 8 dicembre alle 18:55 con Lazio-Bruges, alle 21:00 la Juventus di Andrea Pirlo andrà a caccia della rivincita sul campo del Barcellona contro Messi e compagni mentre il giorno seguente l'Atalanta ad Amsterdam andrà a caccia di un'impresa contro l'Ajax, per staccare per il secondo anno consecutivo, il pass per gli ottavi di finale di Champions mentre l'Inter sarà chiamata a chiudere il cammino in gloria contro lo Shakhtar Donetsk. Giovedì 10 dicembre infine, Roma, Milan e Napoli chiuderanno la loro esperienza in Europa League contro CSKA Sofia, Sparta Praga e Real Sociedad.

Haaland, era un mostro già a 17 anni: poker di gol in appena 21' già ai tempi del Molde!

Di seguito il calendario con la scorpacciata di partite nel prossimo mese.

Serie A: 8a giornata

Crotone-Lazio sabato 21 novembre ore 15.00 SKY

Spezia-Atalanta sabato 21 novembre ore 18.00 SKY

Juventus-Cagliari sabato 21 novembre ore 20.45 DAZN

Fiorentina-Benevento domenica 22 novembre ore 12.30 DAZN

Verona-Sassuolo domenica 22 novembre ore 15.00 SKY

Inter-Torino domenica 22 novembre ore 15.00 DAZN

Roma-Parma domenica 22 novembre ore 15.00 SKY

Sampdoria-Bologna domenica 22 novembre ore 15.00 SKY

Udinese-Genoa domenica 22 novembre ore 18.00 SKY

Napoli-Milan domenica 22 novembre ore 20.45 SKY

Champions League: quarta giornata

Martedì 24 novembre, ore 21.00 - Lazio-Zenit su SKY

Martedì 24 novembre, ore 21.00 – Juventus-Ferencvaros su SKY e Canale 5

Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 – Inter-Real Madrid su SKY

Mercoledì 25 novembre, ore 21:00 – Liverpool-Atalanta su SKY

Europa League: quarta giornata

Giovedì 26 novembre, ore 18:55 – Lille-Milan su SKY

Giovedì 26 novembre, ore 21:00 – Cluj-Roma su SKY

Giovedì 26 novembre, ore 21:00 - Napoli-Rijeka su SKY e Tv8

Serie A: 9a giornata

Sassuolo-Inter sabato 28 novembre ore 15.00 SKY

Benevento-Juventus sabato 28 novembre ore 18.00 SKY

Atalanta-Verona sabato 28 novembre ore 20.45 DAZN

Lazio-Udinese domenica 29 novembre ore 12.30 DAZN

Bologna-Crotone domenica 29 novembre ore 15.00 SKY

Milan-Fiorentina domenica 29 novembre ore 15.00 DAZN

Cagliari-Spezia domenica 29 novembre ore 18.00 SKY

Napoli-Roma domenica 29 novembre ore 20.45 SKY

Torino-Sampdoria lunedì 30 novembre ore 18.30 SKY

Genoa-Parma lunedì 30 novembre ore 20.45 SKY

Champions League: quinta giornata

Borussia Monchengladbach-Inter martedì 1 dicembre ore 21.00 su SKY e Canale 5

Atalanta-Midtijylland martedì 1 dicembre ore 21.00 su SKY

Borussia Dortmund-Lazio mercoledì 2 dicembre ore 21.00 su SKY

Juventus-Dinamo Kiev mercoledì 2 dicembre ore 21.00 su SKY

Europa League: quinta giornata

Milan-Celtic giovedì 3 dicembre ore 18.55 su SKY

Roma-Young Boys giovedì 3 dicembre ore 21.00 su SKY

AZ-Napoli giovedì 3 dicembre ore 21.00 su SKY

Serie A: 10a giornata

Spezia-Lazio sabato 5 dicembre ore 15.00 SKY

Juventus-Torino sabato 5 dicembre ore 18.00 SKY

Inter-Bologna sabato 5 dicembre ore 20.45 DAZN

Verona-Cagliari domenica 6 dicembre ore 12.30 DAZN

Parma-Benevento domenica 6 dicembre ore 15.00 SKY

Roma-Sassuolo domenica 6 dicembre ore 15.00 SKY

Udinese-Atalanta domenica 6 dicembre ore 15.00 DAZN

Crotone-Napoli domenica 6 dicembre ore 18.00 SKY

Sampdoria-Milan domenica 6 dicembre ore 20.45 SKY

Fiorentina-Genoa lunedì 7 dicembre ore 20.45 SKY

Champions League: sesta giornata

Lazio-Bruges martedì 8 dicembre ore 18.55 SKY

Barcellona-Juventus martedì 8 dicembre ore 21.00 SKY e Canale 5

Ajax-Atalanta mercoledì 9 dicembre ore 18.55 SKY

Inter-Shakhtar Donetsk mercoledì 9 dicembre ore 21.00 SKY

Europa League: sesta giornata

CSKA Sofia-Roma giovedì 10 dicembre ore 18.55 SKY

Napoli-Real Sociedad giovedì 10 dicembre ore 18.55 SKY

Sparta Praga-Milan giovedì 10 dicembre ore 21.00 SKY e Tv8

Serie A: 11a giornata

Sassuolo-Benevento venerdì 11 dicembre ore 20.45 SKY

Crotone-Spezia sabato 12 dicembre ore 15.00 SKY

Torino-Udinese sabato 12 dicembre ore 18.00 SKY

Lazio-Verona sabato 12 dicembre ore 20.45 DAZN

Cagliari-Inter domenica 13 dicembre ore 12.30 DAZN

Atalanta-Fiorentina domenica 13 dicembre ore 15.00 DAZN

Bologna-Roma domenica 13 dicembre ore 15.00 SKY

Napoli-Sampdoria domenica 13 dicembre ore 15.00 SKY

Genoa-Juventus domenica 13 dicembre ore 18.00 SKY

Milan-Parma domenica 13 dicembre ore 20.45 SKY

Serie A: 12a giornata

Udinese-Crotone martedì 15 dicembre ore 18.30 SKY

Benevento-Lazio martedì 15 dicembre ore 20.45 DAZN

Juventus-Atalanta mercoledì 16 dicembre ore 18.30 SKY

Fiorentina-Sassuolo mercoledì 16 dicembre ore 20.45 SKY

Genoa-Milan mercoledì 16 dicembre ore 20.45 DAZN

Verona-Sampdoria mercoledì 16 dicembre ore 20.45 DAZN

Inter-Napoli mercoledì 16 dicembre ore 20.45 SKY

Parma-Cagliari mercoledì 16 dicembre ore 20.45 SKY

Spezia-Bologna mercoledì 16 dicembre ore 20.45 SKY

Roma-Torino giovedì 17 dicembre ore 20.45 SKY

Serie A: 13a giornata

Fiorentina-Verona sabato 19 dicembre ore 15.00 SKY

Sampdoria-Crotone sabato 19 dicembre ore 18.00 SKY

Parma-Juventus sabato 19 dicembre ore 20.45 DAZN

Torino-Bologna domenica 20 dicembre ore 12.30 DAZN

Benevento-Genoa domenica 20 dicembre ore 15.00 SKY

Cagliari-Udinese domenica 20 dicembre ore 15.00 DAZN

Inter-Spezia domenica 20 dicembre ore 15.00 SKY

Sassuolo-Milan domenica 20 dicembre ore 15.00 SKY

Atalanta-Roma domenica 20 dicembre ore 18.00 SKY

Lazio-Napoli domenica 20 dicembre ore 20.45 SKY

Serie A: 14a giornata

Crotone-Parma martedì 22 dicembre ore 18.30 DAZN

Juventus-Fiorentina martedì 22 dicembre ore 20.45 SKY

Verona-Inter mercoledì 23 dicembre ore 18.30 SKY

Bologna-Atalanta mercoledì 23 dicembre ore 20.45 SKY

Milan-Lazio mercoledì 23 dicembre ore 20.45 DAZN

Napoli-Torino mercoledì 23 dicembre ore 20.45 SKY

Roma-Cagliari mercoledì 23 dicembre ore 20.45 DAZN

Sampdoria-Sassuolo mercoledì 23 dicembre ore 20.45 SKY

Spezia-Genoa mercoledì 23 dicembre ore 20.45 SKY

Udinese-Benevento mercoledì 23 dicembre ore 20.45 SKY

