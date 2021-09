Lione, che l'ha ingaggiato Jérôme Boateng si è dovuto però presentare presso il tribunale di Berlino per rispondere alle accuse di violenza mosse dalla sua ex compagna Sherin Senler, che è anche la madre delle sue due figlie. La Senler accusa l'ex giocatore del Bayern Monaco di essere stato violento fisicamente durante un ultimo viaggio, per vacanza, alle Maldive nel 2018. Prima di cominciare la sua nuova avventura con il, che l'ha ingaggiato all'ultimo giorno della sessione di mercato si è dovuto però presentare presso il tribunale di Berlino per risponderedalla sua ex compagna, che è anche la madre delle sue due figlie. La Senler accusa l'ex giocatore del Bayern Monaco di essere stato violento fisicamente durante un ultimo viaggio, per vacanza, alle Maldive nel 2018.

Ma quell'episodio è stato solo l'ultimo, visto che l'ex compagna del giocatore tedesco aveva già denunciato Boateng per violenze ricevute da maggio 2014 fino a febbraio 2015. Nello specifico afferma che il centrale le avesse alzato le mani, arrivando anche a morderla. Tutte le accuse, però, non furono mai testimoniate da certificati medici portati dalla signora come prova.

Mi ha portato via le mie bambine. Da quando stiamo insieme so che ha avuto almeno 20 relazioni, non l’ho lasciato prima perché speravo di salvare il rapporto. [Le parole di Sherin Senler]

Boateng ha raggiunto il tribunale in mattinata e ha respinto ogni tipo di accusa, spiegando la propria posizione al giudice. Rischia una condanna a 5 anni di reclusione per i capi di imputazione, ma suoi legali sono ottimisti. Anche perché la sig.ra Senler non ha fornito nessuna prova di queste presunte violenze, né con certificati né con dichiarazioni da parte di testimoni.

