Jérôme Boateng si è accasato ufficialmente al Lione dopo aver definito e limato gli ultimi dettagli nel quadro di un accordo ormai imbastito. Negli ultimi giorni l'ex campione del mondo si era interessato al progetto della squadra di Peter Bosz: i due sono stati avversari in Bundesliga, con l'allenatore olandese che ha guidato prima il Borussia Dortmund poi il Bayer Leverkusen, e il centrale lo ritiene un ottimo tecnico. Boateng è arrivato a Lione nella mattinata odierna per le visite mediche e la firma sul contratto che lo lega per due anni all'OL.

Il Lione ha battuto la concorrenza della Lazio

Il Lione ha battuto la concorrenza della Lazio che si era inserita nei giorni scorsi per arrivare al classe '88; Boateng ha dunque firmato un biennale con il club francese: sarà un avversario di Leo Messi nella corsa verso il titolo di Ligue 1.

