Lazio-Torino rischia di diventare un tormentone nelle prossime settimane: rischia di diventare un tormentone nelle prossime settimane: la partita non disputata martedì pomeriggio porta delle conseguenze inevitabili. La mossa del Torino, annunciata mercoledì dai legali granata, ovvero il preannuncio di ricorso , è solo la prima di una lunga serie di batti e ribatti tra avvocati. Nella comunicazione è stata chiesta la ripetizione della partita. Il Torino, per evitare il 3-0 a tavolino e il punto di penalità, ha altri tre giorni di tempo per completare la procedura di reclamo, lo stesso verrà inoltrato alla Lazio.

Contromossa Lazio

In casa-Lazio, intanto si prepara il piano di battaglia: entro 24 ore i legali di Lotito potranno infatti depositare una memoria difensiva e offensiva a sostegno della posizione della squadra biancoceleste, presentatasi martedì all’Olimpico, regolarmente pronta per giocare. Secondo quanto riporta il Messaggero, la Lazio avrebbe già deciso che si costituirà in giudizio e dunque eventualmente parteciperebbe come attore protagonista del procedimento della giustizia sportiva. Nel caso in cui non dovesse essere assegnato il 3-0 a tavolino, allora sarà proprio il club di Lotito a fare ricorso alla Corte Sportiva, poi al Collegio di Garanzia ed eventualmente anche al Tar. To be continued...

