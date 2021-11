Julián Álvarez comincia a fare a gola a tante squadre europee e il suo utilizzo nel finale della gara tra Argentina e Brasile, farà aumentare ancor di più le sue quotazioni. Le prime due squadre a muoversi Inter e Milan, ma Juventus presentando subito un'offerta da 15 milioni più 10 di bonus al River Plate. comincia a fare a gola a tante squadre europee e il suo utilizzo nel finale della gara tra Argentina e Brasile, farà aumentare ancor di più le sue quotazioni. Le prime due squadre a muoversi sul nuovo fenomeno argentino erano state, ma negli ultimi giorni si era inserita lapresentando subito un'offerta da 15 milioni più 10 di bonus al

Occhio, però, perché non ci sono solo le italiane in gioco. Solitamente abituato ai brasiliani, si sarebbe mosso anche lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, su indicazione dello stesso ex tecnico del Sassuolo. Il club ucraino avrebbe, secondo Sport Mediaset, già aumentato l'offerta benché l'attaccante classe 2000 abbia una clausola da 25 milioni (il contratto scade a dicembre 2022). La bagarre è pronta a partire e il River Plate si sfrega le mani.

