Il suo nome ormai è sulla bocca di tutti: Julian Alvarez, 21enne di belle speranze del River Plate, ha segnato la bellezza di 15 reti in 16 partite nel campionato argentino finora, che salgono a 19 in 40 partite stagionali, sommando anche Copa Libertadores e Copa de la Liga. In mezzo sono arrivate le convocazioni con la nazionale argentina e tante attenzioni dai big club europei. Allora andiamo a toccare con mano cosa è in grado di fare questo ragazzo, un numero 9 dal gol facile, come si può evincere dai suoi gol realizzati finora.

4 gol contro il Patronato

3 gol contro il San Lorenzo

2 gol nel SuperClasico contro il Boca

2 gol contro il Newell's

