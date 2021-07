Colpi in prospettiva, con ragazzi giovani, di grande qualità e dal costo del cartellino mai troppo elevato. Il club orobico, risolta la spinosa questione dell'estremo difensore, si sta ora muovendo per colmare l'altro reparto risultato deficitario la scorsa stagione: il centrocampo, con la batteria di centrocampisti centrali puri ridotta ai soli De Roon e Freuler nel finale di stagione. Dopo l'acquisto super di Juan Musso dall'Udinese , l'Atalanta continua con la sua solita strategia di mercato.. Il club orobico, risolta la spinosa questione dell'estremo difensore, si sta ora muovendo per colmare l'altro reparto risultato deficitario la scorsa stagione: il centrocampo, con la batteria di centrocampisti centrali puri ridotta ai soli De Roon e Freuler nel finale di stagione.

Teun Koopmeiners - Niederlande Credit Foto Getty Images

I nerazzurri stanno trattando da giorni il talento olandese dell'AZ Alkmaar Teun Koopmeiners, centrocampista centrale di grandissima qualità, classe 1998. Le richieste del club neerlandese sono tuttavia considerate eccessive dai dirigenti bergamaschi, che non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni per un ragazzo che non ha ancora giocato al di fuori dei confini nazionali olandesi.

L'alternativa per la Dea sarebbe Tommaso Pobega, classe 1999, e appena sbarcato al Milan dopo una prima stagione da urlo con lo Spezia in Serie A ed un buon Europeo Under-21. Giovanissimo, con un minimo di esperienza in Serie A e grandissime doti fisiche e tecniche, l'Atalanta avrebbe raggiunto per lui un primo accordo con il Milan per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, qualora la pista Koopmeiners dovesse definitivamente tramontare.

