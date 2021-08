Milan -Tiémoué Bakayoko, ormai è fatta. Accordo raggiunto col Chelsea per il centrocampista francese: prestito biennale con diritto di riscatto (che potrebbe diventare "obbligo" a determinate condizioni) fissato a 15 milioni. Il giocatore, che ha già postato due clessidre "sibilline" sui social come indizio, è atteso a Milano nelle prossime 24-48 ore per le formalità.

La seconda volta in rossonero di Tiémoué

Tiémoué Bakayoko torna quindi ad essere un giocatore del Milan. Ancora una volta, come nella stagione 2018-2019 vissuta in prestito, arriva in prestito dal Chelsea: al termine di quelle stagione, nonostante le 42 presenze e un gol sotto la guida di Gennaro Gattuso, la società non lo riscattò. Il centrocampista si rivedrà a Milanello dopo le esperienze (sempre a titolo temporaneo) al Monaco e al Napoli.

Tiemoue Bakayoko, Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sbloccato Pobega, che va al Toro

L'arrivo di Bakayoko a metà campo, sblocca quindi Tommaso Pobega, pronto quindi a trasferirsi al Torino con la medesima formula, ma in uscita, del francese. Già domani sono previste le visite mediche in granata per l'ex Spezia e Pordenone, nonché perno della nazionale Under 21.

Tommaso Pobega (Milan) durante l'amichevole Valencia-Milan del 4 agosto 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

