Se non è un ultimatum poco ci manca.resta alla guida della pericolante panchina delnonostante un desolante "zero" alla voce punti e gol segnati nel girone di Champions, dove la squadra blaugrana langue all'ultimo posto . Per la società sarà decisiva (ma potrebbe anche non bastare un successo) la sfida di sabato seraprima di decidere se cambiare o meno guida tecnica. Questo quanto emerso dalla riunione tra il presidente Laporta e il suo staff nella notte post Benfica. Dopo il match del Wanda Metropolitano ci sarà la sosta per le Nazionali, dove il Barcellona sonderà l'eventuale cambio di allenatore. I nomi che circolano in queste ore sono soprattutto quattro. L'ex bandiera(ex Everton e oggi CT del Belgio),(che però deve liberarsi dal River Plate) e