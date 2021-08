Dopo una carriera ricca di successi e gioie con la maglia della Juventus e della Nazionale italiana, Andrea Barzagli dalla prossima stagione sarà una delle nuove voci di DAZN. Nessun futuro in campo dunque per il roccioso ex-centrale, che non ricoprirà nemmeno un ruolo dirigenziale. In un'intervista a Tuttosport l'azzurro si è tuttavia aperto a valutare moltissimi temi, passando dal ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus fino a delle valutazioni più specifiche su De Ligt e Dybala.

"Ho scelto questa esperienza - apre parlando della sua nuova avventura con DAZN - per tornare a riassaporare il mondo del calcio anche se da fuori, dopo un anno sabbatico trascorso in famiglia. Mi sono riposato, in questi mesi. E mi sono appassionato al paddle, tanto che adesso aprirò un impianto a Perugia assieme a Marco Materazzi. Nell’ultimo anno ho avuto anche più tempo per seguire la mia azienda vinicola e per farmi un bicchiere in più."

"Non sono rimasto male dopo i sei mesi passati nello staff di Maurizio Sarri. Ne ho sentite tante sul mio addio, ma la verità è che non c’è stato alcun litigio tra me e Sarri. Maurizio è una persona con cui è piacevole parlare di pallone, lo conosce benissimo. A lui piace insegnare calcio e ha una sua idea. Alla Juventus non ha avuto la fortuna di poterla mettere in pratica, però alla fine ha comunque vinto. Alla Lazio ha giocatori con caratteristiche che gli possono andare dietro: sono convinto che farà bene. Sarà un bel campionato: è tornato Mourinho, all’Inter c’è Inzaghi, al Napoli Spalletti. E la Juventus è ripartita da una certezza: Allegri"

Stuzzicato su Allegri, ha poi spiegato: "È sempre lui, convinto e bello carico: è così di carattere. Max conosce l’ambiente e sa come si vince: la Juventus è la favorita assieme all’Inter campione in carica. È un allenatore atipico perché nei momenti di massima tensione riesce sempre a trovare una battuta per sdrammatizzare. È la sua forza. Come ripeteva lui: fare l’allenatore è un’arte e bisogna essere pure un po’... paraculi. A me diceva che giocavamo a tre, ma in pratica mi ha fatto fare il terzino destro negli ultimi anni. Mandzukic, nella stagione di Cardiff e del 4-2-3-1, si era talmente convinto a giocare a sinistra che quando non c’era Higuain tornava mal volentieri in mezzo. Allegri ci aveva convinti tutti in un modo o nell’altro. E da noi otteneva il massimo, il che è anche più importante degli aspetti tattici. Ogni tecnico ha a che fare con 25 teste diverse e tutte vogliono giocare, ma poi in campo si va in undici. Per questo ci sono gli allenatori da grandi squadre, come Allegri, e quelli non da big»

Riflessione poi su Paulo Dybala: "Dybala può pretendere di più da se stesso, deve fare il salto di qualità. Paulo deve dare una svolta alla propria carriera ed ha bisogno di una mano da Allegri e dal club. Ha talento, non ci sono dubbi, ma per diventare un top assoluto e non uno che si accende ogni tanto come molti calciatori, deve dare il massimo. Deve aumentare la propria leadership in campo ovvero spostare gli equilibri, ma la Juventus deve dimostrare di puntarci, anche con il rinnovo".

Chiosa finale poi su quello che lui reputa il miglior difensore al mondo al momento: "Sono più di uno, ma dipende dai momenti. Chiellini, Bonucci, Van Dijk, Sergio Ramos, Piqué e Thiago Silva per me sono tra i migliori. De Ligt? Sarà il migliore al mondo tra qualche anno, ha tutto per diventarlo, a partire dalla mentalità. Pirlo? Non ha poi fatto una stagione così negativa, sennò due trofei non li vinci. Non dimentichiamo tutte le problematiche legate al Covid, ma in Italia siamo ipercritici. Ora è pronto a ripartire".

