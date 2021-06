Calcio

Calciomercato - Brahim Milan-Diaz: nuovo prestito; Italiano nuovo allenatore della Fiorentina

CALCIOMERCATO - Brahim Diaz-Milan, tutto fatto col Real Madrid per il rinnovo del prestito in rossonero. Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo tecnico dello Spezia: allo Spezia, come indennizzo, il difensore Petko Hristov, che tanto bene ha fatto alla Pro Vercelli in Serie C. PSG: prima proposta da 13 milioni a Sergio Ramos. Ribéry vuole solo la Viola e lo confida all'amico Sébastian Frey.

