Milan , il prossimo obiettivo di mercato a metà campo si chiama Boubacar Kamara dell'Olympic Marsiglia, franco-senegalese classe 1999. Marsigliese di nascita, non ha mai cambiato maglia rispetto all'OM. La dirigenza rossonera lo ritiene il perfetto sostituto di Franck Kessié. Nonostante il suo contratto scada già il 30 giugno 2022, il club transalpino chiede 20 milioni per il suo trasferimento , tenendo in considerazione che il ragazzo, nel corso della stagione andata in archivio, ha raggiunto una quotazione pari a 37 milioni, che potrebbe riproporsi immediatamente in caso di "blitz" di rinnovo contrattuale.

La scheda di Boubacar Kamara

Data di nascita 23-09-1999 Luogo di Nascita Marsiglia Ruolo Centrocampista centrale Piede preferito Destro Altezza 1,84 mt Scadenza contratto 30-06-2022 Valore di mercato 37 milioni (20 richiesti) Clausola rescissoria No Nazionalità Francia-Senegal

Boubacar Kamara (OM) Credit Foto Getty Images

Da centrale difensivo a centrocampista: Kamara "gioca d'anticipo"

Un mediano di grande affidabilità, nonostante la giovane età, si diceva. Ma anche duttile ed eclettico, in grado di occupare anche le posizioni di centrale difensivo. Per la verità, è proprio in marcatura che Kamara (tra le forze della nazionale transalpina Under 21) ha cominciato a sbocciare dal vivaio marsigliese, salvo poi essere impiegato, senza più essere spostato, da centrocampista centrale da mister André Villas Boas. Il quale ha messo a disposizione della linea mediana la spiccata capacità di Boubacar di anticipare l'avversario.

Ennesimo spunto di Geoffrey Moncada

Un elemento consigliato, ancora una volta, dal capo-scout rossonero Geoffrey Moncada, che pian piano, ha allestito una nidiata di giovani talenti in grado di garantire un roseo futuro a lungo termine alla rosa del Milan. Ora, come sempre, spetterà alla coppia dirigenzale Paolo Maldini-Frederic Massara a portare a compimento l'operazione.

