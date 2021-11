Malang Sarr (ora al Chelsea) sarebbe, secondo Sportmediaset, già a Milano per trattare il suo trasferimento nella città del Duomo. Tanti indizi fanno pensare che Sarr possa aggiungersi alla rosa dell'Inter e mancata convocazione da parte di Tuchel nel big match l'intesa potrebbe arrivare su un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. L'agente di Sarr è Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku (grande amico di Sarr) e che nelle ultime tre annate ha stretto rapporti molto intensi con il club nerazzurro. Primo squillo di mercato a tinte nerazzurre: il giovane difensore(ora al Chelsea) sarebbe, secondo, già a Milano per trattare il suo trasferimento nella città del Duomo. Tanti indizi fanno pensare che Sarr possa aggiungersi alla rosa dell' alla nostra Serie A già a gennaio, l'indizio più significativo è lanel big match Chelsea-Manchester United . Il difensore si trova, infatti, a Milano con i suoi agenti per cercare la formula giusta che accontenti sia il club italiano che quello inglese;L'agente di Sarr è, agente di Romelu Lukaku (grande amico di Sarr) e che nelle ultime tre annate ha stretto rapporti molto intensi con il club nerazzurro.

LA SCHEDA DI MALANG SARR

DATA DI NASCITA 23-01-1999 LUOGO DI NASCITA Nizza SQUADRA DI PROVENIENZA Chelsea RUOLO Difensore centrale o terzino sinistro PIEDE PREFERITO Sinistro ALTEZZA 1,80 mt VALORE DI MERCATO 7.50 mln NAZIONALITA' Francia-Senegal

DAL NIZZA AL CHELSEA PASSANDO PER IL PORTO

Sarr ha mosso i primi passi proprio nelle file del club rossonero per poi accasarsi al Chelsea, firmando un contratto quinquiennale. Marina Granovskaia, a proposito dell'acquisto del giocatore, ha detto: "L'opportunità era quella che non potevamo perdere. E' una prospettiva straordinaria e lo monitoreremo da vicino durante il suo periodo di prestito, sperando che torni presto al Chelsea. Siamo molto felici di dargli il benvenuto al club oggi". Il Chelsea decide, infatti, di cederlo in prestito secco al Porto (19 presenze e 1 gol) per fargli fare esperienza e aggiungere minuti importanti nelle gambe. Per quanto riguarda il suo score al Nizza, ha totalizzato 119 presenze segnando 3 gol. Nato 22 anni fa a Nizza,ha mosso i primi passi proprio nelle file del club rossonero per poi accasarsi al, firmando un contratto quinquiennale. La direttrice del Club inglese , a proposito dell'acquisto del giocatore, ha detto:Ildecide, infatti, disecco al(19 presenze e 1 gol) per fargli fare esperienza e aggiungere minuti importanti nelle gambe. Per quanto riguarda il suoal Nizza, ha totalizzato 119 presenze segnando 3 gol.

Malang Sarr contro Cristiano Ronaldo in Juventus-Porto Credit Foto Getty Images

NAZIONALITA' FRANCESE O SENEGALESE?

Francia dall'Under-16 all'Under-21 e ha capitanato l'Under-18. Ha giocato a Euro 2019 con l'Under-21 transalpina. Sarr ha genitori senegalesi quindi ha il diritto di giocare per il Senegal ma ha rappresentato ladall'Under-16 all'Under-21 e ha capitanato l'Under-18. Ha giocato a Euro 2019 con l'Under-21 transalpina.

RUOLO E CARATTERISTICHE

Principalmente difensore centrale, ma in grado di giocare anche a sinistra come terzino sinistro, al Nizza ha vinto il premio di giovane giocatore dell'anno del club. Ha segnato in Europa League e ha esperienza nei turni di qualificazione per la Champions League. Nelle sue ultime due stagioni in Costa Azzurra è stato gestito da Patrick Vieira. L’arrivo di Sarr potrebbe consentire a Simone Inzaghi di avere una scelta in più nel reparto arretrato, dove alle spalle del trio titolare Skriniar-De Vrij-Bastoni gli resta come alternativa di ruolo solo Ranocchia, salvo gli adattamenti di Dimarco (che però ha dimostrato di essere molto utile anche come alternativa di Perisic) e del jolly D’Ambrosio.

