Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell'Inter. Il "Tucu", dopo qualche mese d'attesa, ritroverà mister Simone Inzaghi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'argentino ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà ai nerazzuri fino al 30 giugno 2025. Alla Lazio, 30 milioni più uno di bonus così suddivisi, 5 milioni, oltre a un milione di bonus, subito più 25 pagabili in tre annualità. Decisiva, per la buona riuscita della trattativa, la ferma volontà di mister Simone Inzaghi, che lo ha allenato nella lunga esperienza in biancoceleste.

Come cambia l'Inter con l'acquisto di Correa

Il comunicato della Lazio

"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità. FC Internazionale S.p.A. avrà l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in defintiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità"

Da Bobo Vieri a Correa, passando per Pandev e Stankovic: quanti affari sull'asse Inter-Lazio

Da Bobo Vieri e i suoi 90 miliardi (versati da Moratti al club capitolino) fino a Dejan Stanković, il club meneghino ha pescato spesso e volentieri dai biancocelesti. Correa è solo l'ultimo di un elenco che parte da "Valdanito" Crespo e termina con Stefan de Vrij, passando per Antonio Candreva, Hernanes e Goran Pandev. Il matrimonionio fra Correa e i nerazzurri si consuma a svariati anni di distanza dal primo ammiccamento. Nove anni fa, in uscita dalle giovanili dell'Estudiantes, un 18enne Correa si presentò a Milano per disputare un provino di due settimane con i nerazzurri: l'argentino, per quattordici giorni, vestì i completini di allenamento dell’Inter.

La società, rapita dal talento del nativo di Juan Bautista Alberdi, preparò subito un'offerta da 7 milioni, ma la resistenza del club con sede a La Plata bloccò l'affare. Adesso, oltre 3000 giorni dopo, Javier Zanetti è pronto a ripetere la foto con il ragazzo sfuggito tanto tempo fa.

