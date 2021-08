L'ultimo giorno di calciomercato è, tradizionalmente, quello più emozionante e controverso. Certamente lo sarà anche per questa sessione estiva, infiammatasi nel corso del mese di agosto con, in cima, ovviamente le operazioni riguardanti Lionel Messi dal Barcellona al PSG Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United . Il termine ultimo per vendere e comprare sarà, lo ricordiamo, martedì 31 agosto 2021 alle 20. Vediamo, ora, qui di seguito, i 12 nomi "caldi" che animeranno gli ultimissimi affari last minute.

Miralem Pjanic

Età: 31 anni

31 anni Squadra d'appartenenza: Barcellona

Barcellona Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 20 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

20 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Juventus

Cavallo di ritorno in casa juventina, chiesto espressamente da mister Massimiliano Allegri. E' la prima scelta, senza dubbio, per la metà campo ed è fuori dal progetto Barcellona. Ragion per cui resta il maggior indiziato a rinforzare il reparto. Si tratta - ed è affare complicato - coi blaugrana per la suddivisione dell'ingaggio. Un accordo che non si è ancora trovato, però, e che ha spinto la Juve a scrutare altri orizzonti. In cui però non ci sarà Axel Witsel, un'opzione che non convince del tutto.

Miralem Pjanic Credit Foto Getty Images

Leandro Paredes

Età: 27 anni

27 anni Squadra d'appartenenza : PSG

: PSG Scadenza contratto: 30/6/2023

30/6/2023 Valutazione mercato: 22 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

22 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Juventus

Classico tentativo dell'ultimo minuto. L'ex Roma è l'alternativa a Pjanic e la Juventus ha avviato i contatti col PSG. Ma sarà difficile che anche questa operazione vada in porto: mister Mauricio Pochettino, infatti, apprezza molto lo stile di gioco dell'ex Zenit San Pietroburgo.

Leandro Paredes Credit Foto Getty Images

Junior Messias

Età: 30 anni

30 anni Squadra d'appartenenza: Crotone

Crotone Scadenza contratto: 30/6/2021

30/6/2021 Valutazione mercato: 3,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

3,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Milan

Torino ormai defliatosi e rossoneri con l'accordo in mano: dopo il no del Brest per il centrocampista Romain Faivre. Dal Crotone, prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro.

Junior Messias, Crotone 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Andrea Petagna

Età: 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza: Napoli

Napoli Scadenza contratto: 30/6/2024

30/6/2024 Valutazione mercato: 15 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

15 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria

"Tu resti qua", gli ha quasi "intimato" Luciano Spalletti dopo il gol decisivo al Genoa. E Petagna, in questo senso, sembra proprio essere stato convinto dal nuovo allenatore del club partenopeo. Sono state ore di intensa riflesione, in cui l'ex Atalanta e Spal avrebbe deciso di restare in maglia azzurra.

Andrea Petagna (Napoli) al termine di Genoa-Napoli, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Keita Baldé

Età: 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza: Monaco

Monaco Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 8 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

8 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria e Inter

L'attaccante potrebbe tornare in blucerchiato, a maggior ragione senza Andrea Petagna. Il giocatore è in scadenza col Monaco e si sta cercando la formula giusta per ottenere l'accordo a titolo definitivo. In realtà esiste una sola strada: la rescissione col club monegasco.

Keita Baldé, Sampdoria 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Gianluca Lapadula

Età: 31 anni

31 anni Squadra d'appartenenza: Benevento

Benevento Scadenza contratto: 30/6/2023

30/6/2023 Valutazione mercato: 4 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

4 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria, Cagliari

Proprio dopo la frenata della trattativa col Napoli per Andrea Petagna, la Sampdoria è alla disperata ricerca di un attaccante di livello per non lasciare solo Fabio Quagliarella. L'idea "di riserva" è quella che porta a Gianluca Lapadula del Benevento, inseguito nelle ultimissime ore anche dal Cagliari. .

Gianluca Lapadula, Benevento 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Jérémie Boga

Età: 24 anni

24 anni Squadra d'appartenenza: Sassuolo

Sassuolo Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 20 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

20 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Crystal Palace e Atalanta

Lo voleva il Nizza, lo ha corteggiato l'Atalanta e ora su di lui è piombato il Crystal Palace. Venti milioni "sull'unghia" (e per gli standard della Premier League, si sa, non sono affatto un problema) oppure resterà al Sassuolo. Vale lo stesso discorso anche per l'ultimissimo giorno di mercato, con la Dea che sembra essere passata in leggero vantaggio.

Jérémie Boga durante Sassuolo-Sampdoria, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Mattia Zaccagni

Età: 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza: Hellas Verona

Hellas Verona Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 15 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

15 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Lazio

Dopo il no per Kostic e i tempi stretti per arrivare a Brekalo, la Lazio si cautela con Zaccagni. Il trequartista arriva dal Verona per 8 milioni più 2 di bonus.

Mattia Zaccagni con la maglia del Verona - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Denis Zakaria

Età: 24 anni

24 anni Squadra d'appartenenza: Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 30 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

30 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Roma

Mediano centrale difensivo di grande prospettiva ma già avvezzo al grande calcio, il nazionale svizzero sta però valutando il rinnovo di contro coi Fohlen. Serve un grande sforzo da parte della Roma, per accontentare Mourinho, rimasto a bocca asciutta nel reparto dopo l'affare saltato di Granit Xhaka.

Denis Zakaria Credit Foto Getty Images

Samu Castillejo

Età: 26 anni

26 anni Squadra d'appartenenza: Milan

Milan Scadenza contratto: 30/6/2023

30/6/2023 Valutazione mercato: 8 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

8 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria

Il giocatore spagnolo potrebbe a sorpresa rimanere, visto che il Milan ha ricevuto un doppio no per rinforzare la trequarti. Prima quello del Brest per Faivre, poi quello dell'Atalanta per Miranchuk. Castillejo era già quasi partito dopo il saluto della tifoseria nell'ultimo match contro il Cagliari a San Siro, bisognava solo capire per dove considerando gli interessamenti di Real Sociedad, Getafe e Sampdoria. Ma, a sorpresa, l'ex Villarreal potrebbe restare.

Samu Castillejo fa il suo ingresso in campo durante Milan-Cagliari, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Tomas Rincon

Età: 33 anni

33 anni Squadra d'appartenenza: Torino

Torino Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 2 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

2 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria

Nell'economia del passaggio di Sofyan Amrabat al Torino, i granata hanno aperto la trattativa con la Sampdoria per Tomas Rincon, che potrebbe quindi tornare a Genova ma sulla sponda blucerchiata. Servirà un "indennizzo", visto che il contratto di Rincon scadrò nel 2022. D'Aversa ha espressamente fatto il nome del venezuelano dopo il fallimento della trattativa col Benfica per Florentino Luis.

Tomas Rincon in azione durante Torino-Lazio Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Mattia Destro

Età: 30 anni

30 anni Squadra d'appartenenza: Genoa

Genoa Scadenza contratto: 30/6/2022

30/6/2022 Valutazione mercato: 2,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt)

2,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt) Interessa a: Sampdoria

Fronte caldo tra Genoa e Spezia. Al Genoa andrebbe l'attaccante M'Bala Nzola, allo Spezia il collega di reparto Mattia Destro e il centrocampista colombiano Kevin Agudelo, già l'anno scorso al "Picco".

Mattia Destro, Genoa-Perugia Coppa Italia 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

