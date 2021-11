Dani Alves è rimasto senza squadra con la conclusione del suo contratto con il San Paolo. Ad oggi l'ex Barcellona, Juventus e PSG è svincolato e potrebbe far comodo a qualcuna a partire da gennaio. A 38 anni può ancora dare qualcosa? Proprio con il titolo olimpico, ha centrato Barcellona dell'amico ed ex compagno Dopo l'oro conquistato col Brasile a Tokyo,è rimasto senza squadra con la conclusione del suo contratto con il. Ad oggi l'ex Barcellona, Juventus e PSG èe potrebbe far comodo a qualcuna a partire da gennaio. A 38 anni può ancora dare qualcosa? Proprio con il titolo olimpico, ha centrato il 44° trofeo in carriera , dando l'impressione di poter essere ancora utile. E Dani Alves vuole tornare, vedi la sua proposta aldell'amico ed ex compagno di squadra Xavi

I contatti sono già stati avviati. Secondo UOL, a proporsi sarebbe stato Dani Alves con pretese economiche molto basse e il Barcellona sembrerebbe intenzionato a dire sì, così come Xavi. Con una squadra molto giovane (abbiamo visto i Pedri, i Gavi ecc) serve qualcuno di esperienza e il tuttofare brasiliano potrebbe essere davvero molto comodo in questa fase. In questi giorni è previsto il rientro di Dani Alves a Barcellona proprio per verificare il suo stato fisico e, dopo un colloquio con Xavi, si potrà cominciare a parlare di contratti.

