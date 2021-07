Der Spiegel i dettagli del contratto di Svelati dai dettagli del contratto di David Alaba al Real Madrid . Cifre davvero considerevoli per l'ex Bayern Monaco il quale, se dovesse rispettare in tutto e per tutto le "regole d'ingaggio" coi Blancos, arriverà a percepire - fino al 2026 - fino a 115 milioni di euro.

Cifre da fantascienza già dalla firma

Di questi, snocciolando un po' di cifre, 17,7 milioni sono stati riconosciuti al nazionale austriaco al momento della firma mentre, da contratto, guadagnerà la bellezza di 19,46 milioni lordi a stagione. Inoltre, come si usa fare in Spagna coi top player (e non), la cluasola rescissoria è stata fissata a cifre astronomiche, inavvicinabili: 850 milioni, per blindarlo da eventuali assalti sul mercato.

Sorridono anche procuratore e famiglia

Il contratto di Alaba ricoprirà di denaro un po' tutti coloro che lo circondano: la moglie e il padre - titolari dalla società di consulenze "The Alabas GmbH" si divideranno 6,3 euro di commissioni. Mentre il suo procuratore, l'israeliano Pina Zahavi, conterà "sull'unghia" 5,2 milioni.

Florentino Perez e David Alaba (r.) Credit Foto Getty Images

Grana Covid

L'unica nota stonata per Alaba, arriva dalla stretta attualità: il difensore classe 19932 salterà nella sua Austria (al "Worthesee Stadion" di Klagenfurt) l'amichevole contro il Milan, in programma il prossimo 8 agosto, perché positivo al Covid-19. Al Bayern Monaco, David Alaba 10 scudetti, 6 Coppe di Germania, 6 Supercoppe, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club.

