Si sono rincorsi per anni e anni, sfiorandosi appena senza mai toccarsi. E alla fine, finalmente,. Secondo 'Sky', il centravanti bosniaco è praticamente un nuovo giocatore nerazzurro. La Roma ha infatti dato il via libera al trasferimento di Dzeko, che aveva già raggiunto un accordo con l'Inter nei giorni scorsi e rimpiazzerà dunque il partente Lukaku

Dzeko, che oggi si è allenato da solo a Trigoria in attesa di novità sul proprio futuro, è atteso a Milano già nella giornata di domani, mercoledì 11 agosto. Poi sarà il momento di visite mediche e firma sul nuovo contratto, che sarà della durata di due anni. La Roma perde dunque il proprio centravanti dopo la bellezza di sei stagioni: era l'estate del 2015 quando i giallorossi riuscivano a strapparlo al Manchester City, con cui aveva conquistato per due volte la Premier League.

A sua volta, a sostituire Dzeko nella rosa giallorossa dovrebbe essere Tammy Abraham , che però non si è ancora convinto della destinazione giallorossa. Dall'Inghilterra rimbalzano voci secondo le quali l'attaccante del Chelsea preferirebbe rimanere in Inghilterra e a Londra, tanto da parlare di presunto accordo con l'Arsenal. Ma la Roma, ben conscia di come sia complicato arrivare a Mauro Icardi, non molla.