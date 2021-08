Romelu Lukaku. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro non accetta alcun tipo di contropartita ( Primi dettagli dell'infuocata trattativa tra Inter e Chelsea per il trasferimento a Londra di bomber. Secondo l'esperto di mercato, il club nerazzurro non accetta alcun tipo di contropartita ( questo in merito alle voci su Davide Zappacosta , di proprietà dei Blues), perché vuole scegliersi da solo le contropartite.

Sempre secondo il giornalista di Sky Sport, in prima linea, tra le preferenze di Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio, ci sarebbe il nazionale olandese del PSV Eindhoven Denzel Dumfries lungo l'out di destra, più due attaccanti (e non solo uno) per sostituire "Big Rom": Duvan Zapata dell'Atalanta ed Edin Dzeko, se la Roma sarà disposta a liberare il bosniaco. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

