Proprio quando la strada verso il rinnovo contrattuale sembrava sgombra da ostacoli, ecco che la Fiorentina deve fare i conti con l'offerta dell'Atletico Madrid per bomber Dusan Vlahovic. Secondo, infatti, il club colchonero avrebbe pronti 50 milioni da investire per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante serbo. Alla finestra restano Arsenal e Tottenham

D'altra parte, con 21 reti in 37 presenze in Serie A nella passata stagione, l'interesse dei top club europei era garantito. Cinquanta milioni è una cifra consistente per il classe 2000, vicina a quei 60 richiesti dal club toscano, capace di far vacillare la resistenza del patron viola Rocco Commisso. Ad ogni buon conto, durante la conferenza di presentazione del match di Coppa Italia Fiorentina-Cosenza , sono arrivate anche le parole "rassicuranti" del neotecnico viola Vincenzo Italiano: "".