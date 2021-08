Calcio

Calciomercato - Florenzi a un passo dal Milan; Pedro ufficiale dalla Roma alla Lazio

CALCIOMERCATO - Milan e Roma trovano l'accordo per il passaggio in rossonero di Alessandro Florenzi. Pedro: ufficiale il clamoroso passaggio dalla Roma alla Lazio. Juventus: Cristiano Ronaldo salta l'amichevole in famiglia di Villar Perosa e il Manchester City è sempre sullo sfondo. Commisso non vuole cedere Vlahovic.

00:00:57, 17 minuti fa