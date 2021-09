Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Donnarumma-PSG, gelo in vista

Gigio Donnarumma viaggia verso l’ennesima panchina in occasione del big match di Champions League tra il suo PSG e il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo Tuttosport Mino Raiola sarebbe pronto a chiamare in causa la Juventus per un possibile trasferimento del suo assistito a Torino già a gennaio.

La nostra opinione: il PSG può permettersi di panchinare il miglior portiere di Euro 2020 a beneficio del più esperto e rodato (per la Champions) Keylor Navas ma da un punto di vista prettamente sportivo/tecnico l’italiano non deve avere fretta perché il suo momento arriverà. Il futuro è tutto dalla sua parte e un repentino trasferimento sarebbe illogico anziché no. Ripetiamo, da un punto di vista legato "al campo”.

Vlahovic-Viola, nodo clausola

Commisso vorrebbe stringere i tempi per il rinnovo di Dusan Vlahovic secondo la Gazzetta dello Sport. L’entourage del serbo invece non ha fretta e starebbe pensando di partecipare a un incontro tra le parti a fine anno. Il nodo è legato alla clausola che la società sarebbe restia a fissare attorno ai 60 milioni. Commisso vorrebbe “monetizzare” fino ai 70-80 milioni ma se il 2000 serbo non dovesse rinnovare l’attuale contratto in scadenza nel 2022 sarebbe pura utopia arrivare a tanto.

La nostra opinione: Il classico gioco delle parti che proprio non pare sbloccarsi in tempi brevi. Il ragazzo è destinato a raggiungere lidi dorati ma il presente si chiama Fiorentina e per la gioia dei tifosi Dusan Vlahovic è “mentalizzato” al 100% col progetto Italiano e non sbaglia un colpo quando calca il rettangolo verde. Per tutto il resto c’è tempo.

Ansu Fati, il Barça prova a blindarlo

Secondo il quotidiano catalano Sport il Barça starebbe accelerando i tempi per l’estensione del contratto dell’attaccante classe Ansu Fati (in scadenza nel giugno 2022). Attualmente il 18enne spagnolo percepisce uno degli ingaggi più bassi della rosa barcellonista e ovviamente il club sarebbe pronto a riconoscere un consistente aumento.

La nostra opinione: Attualmente Ansu Fati è l’uomo immagine del Barcellona e ultimo baluardo di quella “grandezza” ormai in fase di sgretolamento. Dunque bene fa il Barça a lavorare senza sosta per il rinnovo del campioncino tornato in campo dopo l’infortunio e subito capace di gonfiare la rete contro il Levante.

