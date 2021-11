Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-Raiola: è gelo. E Romagnoli tratta da solo

Mercato Milan caldo sulle pagine della Gazzetta dello Sport, con particolare riferimento ai rinnovi. Il club rossonero, sul fronte Romagnoli, avrebbe deciso di adottare la linea dura con Mino Raiola: nei confronti del super agente, infatti, ci sarebbe una sorta di veto a partecipare alla trattativa per il prolungamento di contratto del difensore, in scadenza a giugno 2022. Raiola, anche se non ufficialmente, sarebbe sostanzialmente stato "espulso" da casa Milan e a portare avanti il dialogo sarebbe il giocatore in prima persona. Il Diavolo ha già espresso l'intenzione di abbassare a 3,5 milioni di euro (dai 6 attuali) l'ingaggio di Romagnoli.

La nostra opinione. La freddezza del Milan nei confronti di Mino Raiola è nell'ordine delle cose e facilmente leggibile. Il caso Donnarumma è ancora troppo fresco per essere dimenticato e la linea del club in questi ultimi mesi è stata piuttosto chiara: non si accettano pressioni o "ricatti", soprattutto in tema di rinnovi. Una politica chiara e per larghi versi condivisibile. Vedremo su funzionerà e quali effetti avrà sulla rosa a lungo termine.

Inter-Raspadori: si lavora sul prestito a gennaio

Sempre sulla Gazzetta dello Sport trova ampio spazio anche il mercato dell'Inter. I nerazzurri continuano a seguire con vivo interesse Giacomo Raspadori, 21enne attaccante del Sassuolo. L'idea, non semplice da attuare, è quella di portare il giocatore a Milano già a gennaio. Raspadori ha una valutazione di 40 milioni di euro, ma nell'affare potrebbero essere inseriti giovani di prospettiva come Agoumé, Mulattieri e Satriano. Condizione indispensabile per l'accelerazione della trattativa è la partenza di Alexis Sanchez: difficile, tuttavia, trovare una soluzione gradita al cileno che ha un ingaggio pesanti (10,5 milioni di euro a stagione) e non accetta campionati di minore appeal (vedi Emirati Arabi o MLS).

La nostra opinione. Raspadori sta vivendo un avvio di stagione molto complicato nel Sassuolo di Dionisi (un solo gol in 12 partite di campionato) ma costa caro e molto difficilmente si muoverà a gennaio a queste condizioni. Decisamente più probabile che se ne riparli a giugno, quando sarà possibile fare una valutazione più attenta e approfondita del giocatore.

Giacomo Raspadori Credit Foto Getty Images

Il Napoli e Insigne sono sempre più lontani

Tuttosport fa il punto sulla lunga e complicata trattativa tra il Napoli e Insigne per il rinnovo del contratto del capitano azzurro. E non è un punto positivo. Prendendo spunto dalle ultime dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis ("Se pensa che il suo percorso sia finito, ce ne faremo una ragione") il quotidiano torinese lascia intendere che i margini per un accordo stiano diventando ormai sempre più stretti. Il giocatore, intanto, continua a essere seguito con grande interesse da Inter ed Everton.

La nostra opinione. Insigne chiede 6 milioni di euro a stagione (7 alla firma) e la disponibilità dei diritti legati alla propria immagine. Cifre e condizioni che un top club europeo potrebbe garantire senza alcun problema. Più complicato gestire la situazione con De Laurentiis, ma i margini di manovra esistono e - conoscendo il forte legame tra Insigne e la città - si farà di tutto per arrivare alla fumata bianca.

