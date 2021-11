Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus mette nel mirino Zakaria

Accostato in Italia a Juventus e Roma, Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 della nazionale svizzera (che venerdì sfiderà gli Azzurri di Roberto Mancini), in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, potrebbe presto sbarcare in Serie A. Come riportato da Tuttosport, il giocatore, molto richiesto anche all'estero, potrebbe già essere ceduto a gennaio dal club tedesco che non vuole perderlo a parametro zero in estate. Negli ultimi tempi la Juve avrebbe messo la freccia sui giallorossi di Mourinho, segnalato meno convinto a causa dei costi complessivi dell'operazione.

La nostra opinione: l'età (24 anni) e i costi (contratto in scadenza) rendono lo svizzero in linea con il nuovo corso della Juve sul mercato al contrario, ad esempio, di Witsel, già ad un passo dai bianconeri nel 2016, ma oggi 32enne. Tra i centrocampisti occhi puntati anche Tchouaméni del Monaco.

Faivre vuole il Milan

Romain Faivre sogna il Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, esce allo scoperto: "Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far di tutto per andare al Milan". Proprio quello che sta facendo il 23enne francese, attualmente al Brest: "Sono convinto che per imporsi in squadre come il Milan bisogna prepararsi in anticipo. Così ho un preparatore atletico personale tre volte a settimana, un nutrizionista per mangiare sano, ma non cucino io... Infine un preparatore mentale per imparare a gestire meglio emozioni e pressione tipiche dei grandi club come il Milan".

La nostra opinione: il centrompistsa del Brest è il primo nome sulla lista di Maldini. Il francese può alternarsi con Brahim Diaz o agire in mezzo al campo. Insomma, un jolly che Pioli potrebbe presto ritrovarsi in squadra. Magari a gennaio.

Napoli, per il dopo-Insigne ipotesi Boga

Il Napoli inizia a lavorare per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. C'è da definire la questione relativa al rinnovo del contratto di Insigne, che scadrà tra pochi mesi. De Laurentiis e Giuntoli si guardano attorno, cercano un sostituto qualora il capitano partenopeo dovesse andar via a fine stagione. La scelta potrebbe ricadere su Jeremie Boga. Il Napoli segue l'esterno del Sassuolo da tempo, il suo contratto è in scadenza e l'ingaggio sarebbe assolutamente alla portata. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: velocità, fisico, tecnica. Il profilo di Boga è in linea con l'idea di calcio di Luciano Spalletti che se proprio dovesse perdere il suo uomo simbolo (per ora fumate nere sul rinnovo) tenterà di riampiazzarlo con un altro pezzo pregiato come l'ivoriano. Il suo contratto con il Sassuolo scade nel 2023.

