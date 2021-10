Alexis Sánchez. È stato proprio l'attaccante cileno Inter, impiegato con il contagocce dal tecnico Simone Inzaghi. Il tutto, però, dimenticandosi che lo stesso ex Barcellona e Manchester United è spesso e volentieri fuori forma o addirittura fuori per infortunio. Detto questo, comunque, è vero che Inzaghi ha altre preferenze, considerando Lautaro Martinez, Dzeko e Correa di più affidamento rispetto al classe '88. Viene dunque facile la domanda: che fare con Sánchez? Negli ultimi giorni è venuto alla ribalta il caso. È stato proprio l'attaccante cileno a lamentarsi del poco utilizzo all', impiegato con il contagocce dal tecnico. Il tutto, però, dimenticandosi che lo stesso ex Barcellona e Manchester United è spesso e volentieri fuori forma o addirittura fuori per infortunio. Detto questo, comunque, è vero che Inzaghi ha altre preferenze, considerando Lautaro Martinez, Dzeko e Correa di più affidamento rispetto al classe '88. Viene dunque facile la domanda: che fare con Sánchez?

Già quest'estate, in casa Inter, ci si era posto il problema. Visto l'ingaggio del giocatore (6,5 milioni l'anno) e il fatto che sia spesso fuori causa. Lui, invece, vuole giocare di più: possibile l'addio già a gennaio? Intanto Sánchez ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2023, ma potrebbe lasciare proprio a fine stagione vista la clausola di uscita unilaterale che può essere utilizzata l'anno prima, come rivelato da calciomercato.com. Secondo questa clausola, l'Inter può interrompere a prescindere il contratto dietro il pagamento di una buonuscita di 4,5 milioni.

Però per arrivare a giugno mancano ancora molti mesi e bisogna trovare una soluzione già per gennaio. O la dirigenza riuscirà a stabilire una tregua col giocatore, considerando la possibilità che venga impiegato maggiormente, visto che l'Inter è comunque in tre competizioni, o si studierà una mossa per farlo uscire - in prestito - fra due mesi. C'è chi si è fatto avanti. Una squadra a sorpresa, ma che negli ultimi giorni di mercato ha accolto un grande bomber ed ora sogna una coppia super. Parliamo del Rayo Vallecano di Radamel Falcao che, secondo Marca, ha già puntato il cileno. Da quelle parti Falcao sta spopolando, con il colombiano che ha collezionato 3 gol in 4 partite da quando è tornato a Madrid. Un gol ogni 54 minuti. Anche Sánchez potrà fare lo stesso passo?

