Onana-Inter verso il sì

Secondo il Corriere dello Sport il portiere dell’Ajax André Onana sarà un giocatore dell’Inter, molto probabilmente il prossimo giugno per blindare il “dopo-Handanovic”. Un principio di pre accordo sarebbe già stato definito. Il portiere, squalificato per doping fino a novembre, andrà in scadenza il prossimo giugno e non ha intenzione di rinnovare con i lancieri. I quali lo cederanno a gennaio oppure lo “perderanno” la prossima estate.

La nostra opinione: A meno di interventi a gamba tesa di qualche club bisognoso di portiere a gennaio, Onana è un promesso sposo dell’Inter. Il portiere camerunese classe 1996 ha grandi capacità atletiche, ma sull’effettiva affidabilità e sul possibile adattamento al calcio italiano nutriamo qualche dubbio. E l’Inter lo porterebbe a Milano dopo la squalifica per doping e un eventuale anno da separato in casa all’Ajax. Sarebbe una scommessa, a tutti gli effetti, per il dopo Handanovic.

Kessie-Milan alto mare

Secondo la Gazzetta dello Sport continua a tenere banco la questione rinnovo di Frank Kessie. Siamo a uno stallo: il Milan è arrivato ad offrire 6.5, il giocatore continua a chiedere a gran voce 8. Le parti sono lontane e secondo la Rosea la serenità professata dal Milan è solo “di facciata”

La nostra opinione: Se Kessié non dovesse abbassare le pretese a quel punto la soluzione difficilmente si troverebbe e rebus sic stantibus il rinnovo pare sempre più lontano. La linea del Milan è chiara e accogliere le richieste del giocatore sarebbe un segnale in controtendenza. Kessié è un pilastro del Milan ma la sensazione è che la politica rossonera sia adeguata: vale il discorso CR7-Juve, nessuno può essere al di sopra della squadra e ci sarebbe un Milan anche oltre Kessié.

BATOSTA GERMANIA: ELIMINATA DALLA COSTA D'AVORIO DI KESSIE'

