Romelu Lukaku può ormai considerarsi un giocatore del Chelsea. Secondo Sky, infatti, il ritorno a Stamford Bridge dell'attaccante belga sarebbe stato definito in ogni dettaglio: l'Inter avrebbe infatti accettato l'ultima offerta del Chelsea di 115 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche.

Per Lukaku ingaggio da 11 milioni a stagione

Nei prossimi giorni Lukaku volerà a Londra per sostenere le visite mediche di rito e per firmare il nuovo contratto con i Blues. Sempre secondo Sky al Chelsea Lukaku guadagnerà 11 milioni di euro a stagione più bonus. Nel frattempo il giocatore ha chiesto e ottenuto di essere esentato dall'amichevole in programma domenica alle 19 contro il Parma.

