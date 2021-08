Mentre da San Siro arrivano buone notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi nella prima gara ufficiale contro il Genoa , uno degli obiettivi di mercato per l’attacco nerazzurro rischia di saltare., uno degli obiettivi di mercato dell’attacco nerazzurro dopo l’addio di Romelu Lukaku, è uscito dopo neanche 20’ nel match di Bundesliga fra Bayern Leverkusen e Borussia Monchengladbach per un problema al ginocchio destro che appare abbastanza serio. Uscito molto dolorante il francese ha lasciato il campo a Wolf, ed è tornato sconsolato in panchina. In attesa di diagnosi precise le prime info ipotizzano una possibile distorsione al ginocchio.