Inter: per sostituire Lukaku, ecco Dzeko e... Vlahovic?

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter – che sta cercando di difendersi dagli attacchi del Tottenham per Lautaro – per sostituire il partente Lukaku ha già praticamente chiuso per Edin Dzeko, che a breve dovrebbe firmare e punta decisa su un altro attaccante: Vlahovic passa in vantaggio rispetto a Zapata e Correa.

La nostra opinione: Dura, praticamente impossibile sostituire Romelu Lukaku: l’Inter fa quel che può, puntando a un “usato sicuro” come Edin Dzeko (intesa sui 5 milioni per un biennale) ma anche a un giocatore “futuribile” cone Dusa Vlahovic. Se per il primo è praticamente fatta, per il secondo la strada è assai più tortuosa, visto che la Fiorentina punta forte su di lui (e sul suo rinnovo di contratto) e nel caso per meno di 60 milioni non si muoverà. Dunque, oltre a difendersi dagli attacchi per Lautaro (rimandata al mittente l’offerta da parte del Tottenham), il discorso attaccanti rimane ancora apertissimo.

Duello PSG-Chelsea per Messi. Juve, arriva Pjanic

Roma su Azmoun, Icardi in salita. Pista Isak: 40 milioni

Se Dzeko va all’Inter (e ci andrà), alla Roma serve almeno un attaccante per sostituirlo: secondo la Rosea, Pinto pensa ad Azmoun, l’iraniano dello Zenit San Pietroburgo che aveva seguito anche a luglio. Con 18-20 milioni di euro si può portare a casa. Occhio però anche alla pista Isak (Corriere dello Sport).

La nostra opinione: Dzeko parte ma chi arriva? La girandola di nomi comincia a diventare importante: Scamacca e Isak, Jovic e Seferovic, mentre l’ultima idea è quella di Azmoun. In realtà non si tratta di una novità visto che la Roma e il suo uomo mercato ci avevano già pensato un mese fa: tra i nomi che circolano quello dell’iraniano dello Zenit è certamente quello più “abbordabil”, visto il visto dell’ingaggio di un Icardi, ad esempio, per il quale sarebbe necessaria una “mano” da parte del PSG. Sempre che Mourinho non si convica che un certo Gallo Belotti possa fare al suo caso.

Juve, doppio rinforzo in mediana: Pjanic+Locatelli

Il Tuttosport insiste: Pjanic e Locatelli sono destinati al bianconero. Secondo il giornale torinese, in parziale contro-partita in blaugrana potrebbe finire Ramsey, mentre le trattative per il centrocampista del Sassuolo sono in stato avanzato.

La nostra opinione: Giustamente la Juventus fa confluire tutti i propri sforzi di mercato sul reparto che meno ha soddisfatto nell’ultima stagione: il trofeo Gamper di domenica sera sembrava fatto apposta per puntare gli occhi su Miralem Pjanic, mai entrato nelle grazie del pubblico blaugrana (e si è visto e sentito ieri), e prediletto di Max Allegri, che lo ha salutato calorosamente. Per questo non sembra affatto campata per aria la possibilità di rivedere il centrocampista bosniaco in bianconero. E Locatelli? E’ sempre stato il nome n.1 per il centrocampo della Juve: l’idea è sempre valida, ma manca ancora un po’ di strada per l’accordo definitivo.

