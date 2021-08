Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lukaku-Inter all'epilogo

"Se non siamo all’ultimo giro di pista, diciamo che siamo entrati in quella fase della corsa in cui il finale del Gp non sembra più in discussione. Per carità, può sempre accadere che chi è in testa rompa all’improvviso il motore ed esca di strada. Ma ecco, non sembra questo il caso". Apre così l'articolo della Gazzetta dello Sport in merito all'addio, diventato probabile, di Romelu Lukaku all'Inter. Si tratta di un'operazione in dirittura d'arrivo, un affare conveniente per tutti a livello economico ma non solo. Il Chelsea ha formulato un'offerta da 105 mln di euro più il cartellino di Marcos Alonso, valutato attorno ai 15 mln per un totale di 120 mln di euro."Il rifiuto della società nerazzurra è stato netto, perché la proposta è ancora lontana dal valore che attualmente viene dato al giocatore. L’Inter pretende una proposta shock, non cede per meno di 130 milioni di euro cash: se il nuovo affondo si avvicinerà a quella cifra, l’affare sarà chiuso in poco tempo, forse anche entro la fine di questa settimana.

La nostra opinione: l'affaire Lukaku-Chelsea non andrà per le lunghe anche perché l'Inter poi dovrebbe cercare il sostituto, immediatamente. Va detta un'altra cosa: il club avrebbe fato a meno di Lautaro piuttosto che del belga, ma sull’argentino offerte concrete (a parte lo scambio proposto dall’Arsenal con Lacazette) non sono arrivate e non arriveranno, almeno non quelle vicine agli 80-90 che vorrebbero Marotta e Ausilio.

Inter alla caccia del dopo Lukaku

Il pressing incessante del Chelsea ha costretto la dirigenza dell'Inter a mettersi subito a lavoro, andando alla ricerca dei possibili sostituti. Secondo La Gazzetta dello Sport, sulla lista dei nomi cerchiati in rosso ci sono quelli di Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Lo stesso Chelsea potrebbe agevolare il trasferimento del colombiano in nerazzurro. L’Atalanta sa del reciproco interesse Inter-Zapata e soprattutto può sentirsi già indirettamente “coinvolta” dai contatti per l’affare Lukaku, visto che il Chelsea ha da mettere sul piatto un giocatore interessante: Tammy Abraham. L’attaccante inglese sarebbe perfetto per Gasp. Zapata resta il giocatore più simile al belga, ma l’Atalanta parte da una richiesta di 45 milioni. Ce ne potrebbero volere addirittura di più per convincere Commisso a lasciar partire Vlahovic, già conteso dalle big d’Europa. Joaquin Correa della Lazio è il terzo nome. Per l'argentino, che ha già manifestato al presidente Lotito la volontà di cambiare aria, serve un'offerta da 25-30 milioni.

La nostra opinione: impossibile sostituire Lukaku con gli stessi valori tecnico-tattici. Se dovesse partire il belga, sarà un'Inter diversa. E sia Zapata che Vlahovic possono essere un buon punto di partenza per ricostruire il progetto. Perchè di questo si parla: senza Romelu il club dovrà resettare e ripartire da zero.

Milan su Ramsey

Secondo la Rosea il Milan potrebbe prendere Aaron Ramsey in prestito dalla Juventus. La società bianconera, infatti, deve sfoltire la rosa e liberarsi di ingaggi pesanti, soprattutto se vuole davvero riportare a Torino Miralem Pjanic. Da qui, l'idea di cedere Ramsey in prestito ai rossoneri. Il giocatore gallese, classe 1990, è ai margini del progetto tecnico, ma a Milano potrebbe trovare nuova linfa. Si adatterebbe bene, per caratteristiche, al Diavolo di Stefano Pioli senza considerare che in rossonero ritroverebbe vecchi amici: Olivier Giroud, con il quale ha vinto sei trofei nell'Arsenal, ed Ivan Gazidis, che dei suoi Gunners era ad.

La nostra opinione: il Milan, prendendo il gallese, si assicurerebbe esperienza e qualità senza spendere nulla, se non parte dell'ingaggio. Potrebbe rappresentare un affare da concludere, alla fine, senza troppe difficoltà.

