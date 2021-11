Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter: arriva Nandez e parte Vecino?

Secondo la Gazzetta dello Sport qualcosa bolle in pentola sull'asse Inter-Napoli, al di là dell'attesissimo big match di domenica a San Siro. I nerazzurri, infatti, potrebbero sferrare già a gennaio l'assalto al Cagliari per Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano, apprezzato per la sua duttilità tattica, ha una valutazione complessiva di 25 milioni di fronte alla quale l'Inter potrebbe proporre al club sardo un prestito con diritto di riscatto, "magari - come precisa la Gazzetta dello Sport - alzando la quota del prestito oneroso per posticipare la data del riscatto a giugno 2023". Contestualmente, a liberare la casella per Nandez potrebbe essere Vecino: l'uruguaiano è scontento per il poco utilizzo e piace molto proprio a Spalletti che lo vorrebbe nel suo Napoli. Se l'operazione andasse in porto, il sacrificato in casa azzurra sarebbe lo slovacco Lobotka.

La nostra opinione. Con un Dumfries ancora un po' zoppicante a livello di rendimento, Nandez rappresenterebbe un'importante alternativa sulla destra per Simone Inzaghi. Senza dimenticare che l'uruguaiano si adatterebbe anche a giocare da mezzala. Vecino, dal canto suo, farebbe comodo al Napoli soprattutto nell'ottica di dover trovare un sostituto ad Anguissa a gennaio causa Coppa d'Africa. L'operazione Nandez-Vecino, insomma, sembra pensata per fare tutti contenti. Compreso il Cagliari, che incasserebbe una somma non irrilevante.

Inter, triplo colpo per il futuro: Onana, Kostic e Raspadori

Inter protagonista assoluta anche sulle pagine di Tuttosport dove si parla addirittura di un triplo colpo nerazzurro. Il primo riguarda André Onana, 25enne portiere camerunese in scadenza di contratto con l'Ajax: secondo il quotidiano torinese l'accordo è già stato trovato e sarà perfezionato a dicembre quando l'agente del giocatore sarà a Milano. Il secondo nome è quello di Filip Kostic, erede designato di Perisic sulla corsia di sinistra: il serbo, che recentemente si è affidato all'agente Alessandro Lucci, non intende rinnovare il proprio contratto con l'Eintracht in scadenza nel 2023. L'Inter conta di chiudere l'operazione a 10 milioni. Infine c'è Giacomo Raspadori: già richiesto ufficialmente al Sassuolo, il 21enne attaccante potrebbe sbarcare a Milano già a gennaio. Viene considerato la controfigura di Dzeko.

La nostra opinione. Un portiere, un esterno e una punta di movimento. Al di là dei nomi sembra evidente la volontà dell'Inter di muoversi in una triplice direzione: ringiovanire la rosa, effettuare investimenti per il futuro e proseguire nel solco del 3-5-2. Ci saranno ovviamente anche delle uscite più o meno importanti, prime tra tutte quelle di Sanchez e Vecino (in scadenza a giugno 2022).

La Juventus stringe per Vlahovic

Secondo la Gazzetta dello Sport, la manovra di avvicinamento della Juventus a Dusan Vlahovic si fa sempre più decisa. I bianconeri sono disposti a mettere sul piatto i 6 milioni di ingaggio richiesti dall'attaccante serbo. La concorrenza, però, è spietata e riguarda club del calibro di Manchester City, Tottenham e persino del PSG qualora fallisse l'assalto a Haaland.

La nostra opinione. Difficile per la Juventus inserirsi in un'asta del genere. Come giustamente sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'arma in più per i bianconeri potrebbe essere rappresentata dal tempo: tentare un approccio decisivo già a gennaio potrebbe procurare un piccolo ma prezioso vantaggio. Rimane il grande ostacolo della valutazione della Fiorentina, che chiede tra i 60 e i 70 milioni.

