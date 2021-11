In casa Inter, per il rinnovo di Marcelo Brozovic , siamo al dentro o fuori. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini per delineare i contorni di una trattativa, quella per il prolungamento di contratto del centrocampista croato in scadenza a giugno 2022, che rischia di finire in un vicolo cieco. Ecco quindi che, per accelerare e per uscire dalle sabbie mobili, l'Inter avrebbe dato una sorta di ultimatum al giocatore: entro Natale il rinnovo andrà firmato, altrimenti sarà rottura.

La distanza tra richiesta e offerta resta ampia

Il cielo all'orizzonte, tuttavia, non è affatto sereno. La distanza tra quanto richiesto da Brozovic (6 milioni a stagione) e quanto proposto dall'Inter (4,5 a salire) rimane ampia. Il giocatore attualmente ha un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione bonus compresi e a 28 anni si trova di fronte ovviamente al rinnovo più importante della sua carriera dal punto di vista economico.

I sondaggi di PSG e Atletico

Proprio per questo motivo l'Inter, come precisa la Gazzetta dello Sport, sospetta che l'entourage di Brozovic stia valutando in giro per l'Europa altre potenziali offerte che possano soddisfare il giocatore. In particolare, alla finestra ci sarebbero sempre il Paris Saint Germain (che ci aveva provato concretamente anche un anno fa) e l'Atletico Madrid. Da escludere, infine, una cessione a gennaio. In caso di fumata nera per il rinnovo, Brozovic concluderà in ogni caso l'annata con la maglia dell'Inter.

