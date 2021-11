Alexis Sanchez starebbe scalpitando per avere più spazio, proprio come era successo lo scorso anno, dunque l'Inter potrebbe cogliere l'occasione di lasciarlo partire, anche e non soltanto per liberarsi di uno stipendio da 10,5 milioni lordi a stagione fino al 2023. In attesa di capire se ci siano o meno acquirenti (si parla di Emirati Arabi ed MLS per ora), i dirigenti dell'Inter si stanno già guardando intorno per capire se ci sia margine di manovra per due obiettivi su tutti: Lorenzo Insigne (Napoli) e Giacomo Raspadori (Sassuolo). Due nazionali azzurri, due profili diversi, ma altrettanto allettanti: proviamo a capire insieme quale dei due potrebbe fare più comodo al club nerazzurro. C'è aria di cambiamento in casa Inter, le notizie di oggi parlano chiaro : secondo quanto riportano i quotidiani,starebbe scalpitando per avere più spazio, proprio come era successo lo scorso anno, dunque l'Inter potrebbe cogliere l'occasione di lasciarlo partire, anche e non soltanto per liberarsi di uno stipendio daa stagione fino al 2023. In attesa di capire se ci siano o meno acquirenti (si parla di Emirati Arabi ed MLS per ora), i dirigenti dell'Inter si stanno già guardando intorno per capire se ci sia margine di manovra per due obiettivi su tuttiDue nazionali azzurri, due profili diversi, ma altrettanto allettanti: proviamo a capire insieme quale dei due potrebbe fare più comodo al club nerazzurro.

Lorenzo Insigne con la maglia della Nazionale azzurra durante le qualificazioni ai Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Perché Insigne

"Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco, ma la società deve fare un passo avanti". Non possiamo far altro che partire dalle dichiarazioni del procuratore di Insigne, Vincenzo Pisacane, per parlare della condizione di Lorenzo: ormai la rottura con il Napoli pare irreparabile. Il capitano, autore anche di un Europeo da protagonista, è ormai trattato alla stregua di un giocatore qualsiasi in scadenza di contratto dalla dirigenza partenopea: lecito per lui pensare a cambiare aria, nonostante probabilmente la sua volontà non sia quella. Proprio il nodo contrattuale potrebbe giocare a favore dell'Inter: nelle ultime settimane si parla di una possibile offerta che va dai 4 ai 6 milioni a stagione, più bonus di 7 milioni alla firma e diritti d'immagine in mano al giocatore. Un'offerta importante, resa possibile dal fatto che il giocatore va in scadenza. E stiamo parlando di un giocatore di 30 anni, all'apice della sua carriera. Per lui l'Inter sarebbe la possibilità di dimostrare di essere un grande giocatore anche in una big che non sia la squadra che l'ha cresciuto e l'ha lanciato.

Insigne al Napoli

Stagione Presenze Gol 2009-10 1 0 2012-13 43 5 2013-14 51 9 2014-15 28 2 2015-16 42 13 2016-17 49 20 2017-18 48 14 2018-19 41 14 2019-20 46 13 2020-21 48 19 2021-22 in corso 14 5

Poi naturalmente c'è il fatto tecnico: Insigne nel 3-5-2 di Inzaghi potrebbe giocare da seconda punta, afficando Dzeko o Lautaro Martinez, oppure in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3 nel ruolo di esterno che così bene ha interpretato finora nella sua carriera. Con lui Simone Inzaghi potrebbe vedere moltiplicarsi le soluzioni offensive: dopotutto un giocatore così tecnico e geniale non esiste all'interno del roster attuale del mister nerazzurro.

Giacomo Raspadori Credit Foto Getty Images

Perché Raspadori

"Si piacciono, si vogliono". Così La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto a distanza tra Giacomo Raspadori e l'Inter. Secondo la tesi della Rosea, l'attaccante classe 2000 - già corteggiato dai nerazzurri la scorsa estate quando si era alla caccia di un quarto attaccante che poi fu Joaquin Correa - sarebbe scontento sotto la gestione di Dionisi al Sassuolo. Se analizziamo i numeri di questo avvio di stagione, ci accorgiamo che l'attaccante bolognese è stato schierato da titolare 10 volte su 12 partite, ma soltanto in due occasioni (Venezia e Udinese) ha giocato per tutti i 90 minuti, segnando però un solo gol (al Verona). A questo punto della stagione sarebbe stato lecito aspettarsi di più da un giocatore che nell'ultima parte della scorsa annata aveva fatto alzare più di un sopracciglio, segnando 6 gol in spezzoni di partita limitati e guadagnandosi addirittura la maglia della Nazionale azzurra. Raspadori all'Inter, dunque? Non così facile: la valutazione di 40 milioni di euro da parte del Sassuolo è il primo grosso ostacolo, che i nerazzurri proveranno ad aggirare, inserendo nell'eventuale trattativa calciatori più giovani del calibro di Agoume, Mulattieri, Satriano e Pirola. Intanto si lavora al prestito.

Raspadori al Sassuolo

Stagione Presenze Gol 2018-19 1 0 2019-20 13 2 2020-21 28 6 2021-22 in corso 11 1

Le motivazioni sono tanto, quasi tutto, si sa e Raspadori con Dionisi sembra non averne abbastanza per rendere al massimo: un passaggio all'Inter potrebbe giovargli? Risposta difficile, perché un passaggio con risposte positive da una squadra di medio cabotaggio è d'uopo. D'altra parte, in caso di passaggio all'Inter, Simone Inzaghi avrebbe a disposizione un giocatore pronto alla bisogna, da inserire a partita in corso (al posto di Lautaro tendenzialmente, ma anche da prima punta per Dzeko), conscio che si sta giocando una grande opportunità in una big. A quel punto le motivazioni non mancherebbero di certo. A differenza di Insigne, se l'Inter dovesse riuscire ad arrivare a Raspadori avrebbe a disposizione un attaccante molto giovane su cui puntare sul futuro.

Conclusione

Età (quella giusta), colpi, "cazzimma", voglia di rivalsa, costo abbordabile: al momento la candidatura di Insigne sembra quella che più risponde ai bisogni della rosa dell'Inter, a cui forse là davanti manca ancora un pizzico di imprevedibilità in più. Quella che Lorenzo sarebbe in grado di garantire. Raspadori è in rampa di lancio, ma deve ancora dimostrare di valere una big: se trova la giusta tranquillità e di conseguenza continuità in provincia, non gli sarà difficile "fare il salto" già nel prossimo futuro.

