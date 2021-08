Il Milan seguita con la ricerca di un trequartista nel post Hakan Çalhanoglu. Il solo Brahim Diaz non basta e allora, nelle ultime ore, il nome nuovo a farsi largo è quello di James Rodriguez. Portato da Carlo Ancelotti all'Everton (a parametro zero) il 7 settembre 2020, i Toffees non intendono confermarlo dopo il ritorno del tecnico di Reggiolo: troppi acciacchi fisici, troppi stop per un campionato tutto fisico, corsa e sacrificio come la Premier League.

El Bandido, allora, capendo l'antifona, si sta guardando intorno. E sarebbe disposto - dopo aver già rifiuto l'offerta del Siviglia - ad abbassarsi anche di molto il proprio ingaggio (magari spalmandolo su più anni) per giocare anche in Serie A, unico campionato in cui, per stessa ammissione dello stesso James, non è ancora sceso in campo. . Anche perché le prime alternative nello stesso ruolo, Hakim Ziyech, Nikola Vlasic e Josip Ilicic, sembrano essere più complicate del previsto

