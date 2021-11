Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve su Zakaria

Federico Cherubini, ds della Juventus, avrebbe mosso importanti passi in direzione del centrocampista 24ennne del Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria, uno dei migliori in campo nello sfortunato match degli azzurri contro la Svizzera. Il mediano ex Young Boys non rinnoverà con il club tedesco il suo contratto in scadenza questa estate. La Vecchia Signora avrebbe superato la concorrenza della Roma secondo Tuttosport.

La nostra opinione: Lo svizzero - autentica diga contro gli azzurri a Roma - rappresenterebbe sicuramente un rinforzo per la Juventus anche se non risolverebbe il problema principale del settore nevralgico del campo bianconero: manca un direttore d'orchestra là in mezzo e non potrà essere Zakaria.

Milan-Renato Sanches

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sottotraccia avrebbe già cominciato a imbastire l'operazione Renato Sanches, contando sui buoni rapporti che intercorrono con la dirigenza del Lille. Il jolly offensivo portoghese non rinnoverà col club francese (è in scadenza a giugno 2023) e starebbe dunque cercando una nuova destinazione coi buoni uffici del super agente Jorge Mendes. L'ingaggio di 5.5 milioni lordi non rappresenterebbe un problema per l'ambizioso Milan della legislatura Elliott.

La nostra opinione: Profilo da Milan, indubbiamente, giocatore che a Lille si è rigenerato dopo qualche chiaroscuro in carriera. A cifre abbordabili sarebbe un rinforzo extra lusso per un club che ormai deve puntare allo Scudetto. Work in progress...

Bonaventura-2023

Secondo il Corriere dello Sport la Fiorentina eserciterà l'opzione di rinnovo fino al 2023 del contratto con Giacomo "Jack" Bonaventura, assurto a punto fermo della squadra timonata da mister Vincenzo Italiano. Il centrocampista offensivo ha convinto un po' tutti a Firenze e si legherà ai Viola ancora a lungo.

La nostra opinione: Ottimo avvio di stagione per l'ex jolly rossonero e rinnovo sacrosanto per espressa volontà del Presidente Commisso. Si attendono solo ora, come si suol dire, le cose formali e Jack darà già bandiera del club viola.

